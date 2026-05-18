Giro en el manejo del agua en Guanajuato: proponen iniciativa que impactaría en la administración del servicio

La Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública del Congreso de Guanajuato analiza cuatro iniciativas para reformar el Código Territorial, priorizando la igualdad en el servicio de agua y la profesionalización de organismos municipales.

Esta reforma busca desvincular la administración hídrica de los ciclos políticos, proponiendo que los Consejos Directivos de los organismos operadores duren cuatro años con renovaciones escalonadas. Ante la crisis hídrica en la entidad, donde se realizan perforaciones de hasta 300 metros, la diputada Angélica Casillas Martínez enfatizó la urgencia de aplicar criterios técnicos y no políticos para garantizar la continuidad de las plantas de tratamiento y el equilibrio financiero del sistema.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo cambiará la administración del agua en los municipios de Guanajuato?

El Congreso de Guanajuato evalúa dotar de mayor autonomía a los organismos operadores para evitar que el cambio de administraciones municipales interrumpa proyectos hídricos esenciales.

Cambios estructurales propuestos:

Gobernanza ciudadana: la mayoría de los integrantes de los Consejos (Presidencia, Secretaría y Tesorería) deberán provenir de la sociedad civil organizada y cámaras empresariales.

la mayoría de los integrantes de los Consejos (Presidencia, Secretaría y Tesorería) deberán provenir de la sociedad civil organizada y cámaras empresariales. Perfiles especializados: se exigirá experiencia mínima comprobable y formación académica en materias hidráulica, jurídica o financiera.

se exigirá experiencia mínima comprobable y formación académica en materias hidráulica, jurídica o financiera. Periodos de gestión: los cargos directivos pasarán a esquemas de cuatro años, comenzando su implementación obligatoria hacia 2027 .

los cargos directivos pasarán a esquemas de cuatro años, comenzando su implementación obligatoria hacia . Continuidad técnica: solo el 50% de los integrantes podrá ser ratificado, asegurando una renovación que no desarticule la operación técnica.

🔴#EnVivo #MesaDeTrabajo 🛣️🏗️ | Comisión de Desarrollo Urbano estudian la propuesta que busca establecer en la legislación estatal la duración y composición de los organismos operadores de agua en los municipios del estado de Guanajuato. https://t.co/9AhkxpPLKQ — Congreso del Estado de Guanajuato (@CongresoGto) May 13, 2026

¿Qué medidas se aplicarán para garantizar el agua en condiciones de escasez?

La propuesta de la Comisión de Desarrollo Urbano busca establecer por ley que la prestación del servicio se realice sin discriminación y en condiciones de plena igualdad, incluso durante periodos de tandeo.

Congreso Guanajuato La Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública del Congreso de Guanajuato trata distintas iniciativas para mejorar el servicio de agua. (congresogto.gob.mx)

Ejes de la reforma operativa:

Derecho humano: incorporación explícita del derecho humano al agua en el Código Territorial para el Estado y los Municipios .

incorporación explícita del derecho humano al agua en el . Tecnificación obligatoria: impulso a la cultura del agua, tratamiento de aguas residuales y tecnificación del riego para reducir el estrés hídrico.

impulso a la cultura del agua, tratamiento de aguas residuales y tecnificación del riego para reducir el estrés hídrico. Criterios hidrológicos: la distribución del recurso se basará en realidades ambientales específicas de cada uno de los 46 municipios, respetando su autonomía constitucional.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.