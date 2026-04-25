Es oficial: Guanajuato lanza estrategia nacional para tener un padrón de 80 mil animales de compañía

Se cree que en Guanajuato Capital hay 80 mil animales de compañía.

Se cree que en Guanajuato Capital hay 80 mil animales de compañía. | Lucio BLANCO Gonzalez

En México, miles de personas tienen animales de compañía, como perros y gatos, pero la cifra exacta se desconoce. Se cree que tan solo en Guanajuato Capital habrían 80 mil animales.

Para conocer mejor la cifra y evitar problemas sanitarios y de población, harán un registro de mascotas que permitirá atender a las principales demandas.

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¿Para qué servirá el registro de mascotas?

La estrategia que buscan implementar en Guanajuato tiene el objetivo de registrar la cantidad de mascotas que viven en el estado. Posteriormente, ese registro será útil para lanzar actividades específicas y fortalecer las acciones de salud pública y bienestar animal.

Tener un padrón confiable con datos certeros servirá para planificar campañas de esterilización, vacunación y lanzar programas de concientización sobre la tenencia responsable de animales de compañía, explicó el director del Centro de Control y Atención Animal (CECAA), Luis Alberto Ferro.

Por su parte, Tonny, del colectivo GUINDIS, que se ocupa del rescate de animales en la capital, evaluó como positiva la medida para crear el registro. Según expresó, conocer el panorama ayudará en el futuro a controlar el crecimiento poblacional de perros y gatos.

La medida busca mejorar el bienestar de los animales. (Pexels)

¿Qué datos sobre animales de compañía recopilará Guanajuato?

Para elaborar el padrón, Guanajuato planea distribuir formularios en los hogares para recopilar información como:

Número de habitantes por familia

Existencia de mascotas

Especie

Sexo

Estado de esterilización

Vacunación

Desparasitación

Tipo de alimentación.

“Nuestra meta sería lograr por lo menos el 70 por ciento de esos animales, que es la forma científica que está comprobada en que se logra un control poblacional de perros y de gatos en alguna zona determinada”, explicó el titular del CECAA.

Hasta el momento, el censo ya se ha realizado en colonia Las Biznagas y en la comunidad de Cañada de Bustos, y continuará en zonas como Maravillas, Las Águilas, Camino al Tajo y La Higuera, zonas con alto número de reportes relacionados con maltrato animal, abandono, mordeduras y presencia de animales en la vía pública.

Asimismo, Ferro aclaró que continuarán con los trabajos para ampliar las acciones de educación, sensibilización, sanciones y participación ciudadana en más colonias y comunidades de Guanajuato.

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