Es oficial en Guanajuato: este municipio del estado tendrá nuevo Corralón Municipal y las obras iniciarán en dos meses

El municipio de Salamanca, en Guanajuato, tendrá un nuevo Corralón Municipal. El presidente municipal, César Prieto, anunció que el nuevo espacio se ubicará en la colonia Benito Juárez.

Las obras arrancarán en un plazo de dos meses y el proyecto apunta a modernizar un servicio que hoy el municipio busca hacer más transparente y accesible para la ciudadanía.

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¿Qué capacidad tendrá el nuevo Corralón Municipal de Salamanca?

El nuevo recinto ubicado en este municipio de Guanajuato está diseñado para operar a una escala significativa. Podrá albergar de forma simultánea:

Hasta 350 vehículos particulares

Hasta 500 motocicletas

Hasta 40 camiones tipo Torton

Además de la capacidad ampliada, el nuevo corralón contará con tecnología para realizar trámites digitales y un sistema de videovigilancia que permitirá a los propietarios monitorear sus vehículos en tiempo real. Las tarifas también serán más accesibles que las actuales, según lo anunciado.

¿Para qué se usarán los ingresos que genere el Corralón Municipal?

Los recursos obtenidos a través de este servicio en Guanajuato serán destinados a obras públicas y al mejoramiento de los servicios que brinda Salamanca, sin afectar la economía de las familias salmantinas.

César Prieto aseguró que el proyecto tiene “visión de futuro y rumbo claro” y que “fortalecerá a la administración municipal y ampliará sus alcances, siempre en beneficio de las y los ciudadanos”.

El anuncio se enmarca en una estrategia de planificación ordenada y sustentable para Salamanca, según lo comunicado por el gobierno local.

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