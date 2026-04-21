Activa la alerta en tu celular: Configura tu calendario digital para que te avise cuándo te toca la Verificación Vehicular Obligatoria

Se puede crear un evento en tu calendario digital en pocos pasos.

Se puede crear un evento en tu calendario digital en pocos pasos.

Realizar la Verificación Vehicular Obligatoria es un deber de todos los propietarios de automóviles. Pero en el día a día es normal olvidar cuándo es el momento de hacerlo.

Para que esto no suceda, se puede configurar un evento en el calendario digital de Google y, de esa manera, recibir un recordatorio y evitar perder una cita.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Paso a paso para configurar el calendario digital desde un ordenador

Puedes crear tu calendario digital en Google Calendar, que ofrece la posibilidad de crear un evento, como la fecha para realizar la verificación, y que se repita unos días determinados. El paso a paso para configurar un evento periódico desde tu PC es:

Abrir Google Calendar en un ordenador. En la parte superior izquierda, hacer clic en “Crear +”. Indicar el título del evento y cualquier otra información. Junto a “No se repite”, hacer clic en la flecha hacia abajo. Elegir la frecuencia con la que se va a repetir el evento y cuándo quieres que termine. Arriba a la derecha, hacer clic en Guardar.

Cómo configurar el calendario digital desde Android, iPhone y iPad

Si, en cambio, deseas configurar el evento periódico desde un celular, el procedimiento es el siguiente:

En un teléfono o tablet Android, iPhone o iPad, abrir la aplicación Google Calendar. En la esquina inferior derecha, tocar “Crear +”. Y luego “Evento”. Escribir un título para el evento y tocar “Listo”. Elegir la fecha y la hora del evento. Debajo de la hora, tocar “No se repite”. Elegir la frecuencia con la que se va a repetir el evento. Arriba a la derecha, tocar Guardar.

Placas de CDMX Tu engomado define si tus placas en CDMX verifican ahora o después (Semovi)

Cómo modificar un evento periódico en Google Calendar

Si una vez configurado el evento quieres realizar cambios porque tu cita para la Verificación Vehicular Obligatoria u otro evento se modificó, basta con abrir la aplicación desde cualquier dispositivo, hacer clic en un evento y luego editar. Una vez hechos los cambios, presiona “guardar” y elige a qué eventos de la serie se aplican estos cambios.

Google aclara que los eventos que se repiten en Calendar tienen un límite máximo de 730 repeticiones.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.