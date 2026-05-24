Es oficial en Jalisco: Preparan pruebas de saliva y multas a conductores por circular bajo sustancias al volante

Las comisiones del Congreso local evalúan una reforma estructural a las normas de tránsito que transformará los operativos viales tradicionales. La iniciativa introduce herramientas de última generación para identificar a quienes comprometan la seguridad común en los caminos públicos.

Los ciudadanos que manejen vehículos particulares enfrentarán consecuencias jurídicas equiparables a las sanciones vigentes por alcoholemia si incurren en esta conducta. La legislación modificará las facultades de supervisión en puntos de control estratégicos para agilizar la aplicación de sanciones específicas.

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¿De qué trata la iniciativa “Cero sustancias al volante”?

El proyecto de reforma incorpora modificaciones a la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco. La propuesta faculta a la Policía Vial para aplicar exámenes químicos inmediatos no invasivos a los automovilistas.

La evaluación requerirá muestras biológicas fluidas que arrojan un diagnóstico certero sobre el estado de intoxicación activa en pocos minutos. Los dispositivos médicos correspondientes identificarán componentes reactivos actuales y distinguirán tratamientos médicos prescritos por profesionales de la salud.

La iniciativa agrava además las sanciones en el Código Penal del Estado para casos de homicidio culposo o lesiones severas. Las autoridades estatales mantendrán un esquema permanente de supervisión coordinada entre la Secretaría de Transporte y la Secretaría de Salud.

Torito-CDMX-Navidad.jpg La iniciativa "Cero sustancias al volante" busca aplicar multas severas. (NOTIMEx)

¿Cómo funcionarán los nuevos operativos preventivos en Jalisco?

La Secretaría de Transporte coordinará los puntos de revisión junto con especialistas de la Secretaría de Salud en zonas estratégicas de la entidad. Las jornadas de control operarán de forma continua durante los fines de semana y temporadas vacacionales de alta afluencia.

El Comisario de la Policía Vial vigilará el cumplimiento del protocolo institucional para garantizar el respeto a los derechos humanos individuales. Los reactivos químicos aprobados ofrecerán máxima sensibilidad técnica para asegurar la validez jurídica de cada penalización aplicada.

El personal técnico especializado resguardará las evidencias de forma digital para agilizar los procesos administrativos correspondientes. Esta estrategia colectiva reducirá los índices de siniestralidad urbana mediante una cultura de responsabilidad compartida entre los usuarios.

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