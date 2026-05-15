Es oficial en Querétaro: multas de hasta 3,200 pesos para los conductores que no cumplan con esta medida

En Querétaro, circular sin la constancia de inscripción al Registro Público Vehicular (REPUVE) ya no es un detalle que puedas dejar pasar. La autoridad municipal ha comenzado a apretar las tuercas para asegurar que cada auto que ruede esté perfectamente identificado con el holograma pegado en el parabrisas.

Esta normativa busca que las unidades cuenten con su chip y holograma vigentes, pegados estratégicamente en el cristal delantero. Si el agente de movilidad no ve ese distintivo a simple vista ya es motivo de multa.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Querétaro: ¿Qué documentos son obligatorios para circular?

El Reglamento para la Movilidad y el Tránsito del Municipio de Querétaro es muy claro: no basta con tener licencia y seguro. Las autoridades están supervisando de cerca que se cumpla con lo siguiente:

Chip y holograma REPUVE: Debe estar adherido obligatoriamente en el parabrisas.

Debe estar adherido obligatoriamente en el parabrisas. Permisos provisionales: Si tu auto no tiene placas, el permiso debe estar vigente y libre de cualquier objeto que obstruya su visibilidad (nada de micas oscuras o calcomanías encima).

Si tu auto no tiene placas, el permiso debe estar vigente y libre de cualquier objeto que obstruya su visibilidad (nada de micas oscuras o calcomanías encima). Autos extranjeros: Si traes placas de otro país, olvida el “luego lo checo”. Debes portar los documentos que acrediten la legal estancia en México y el título que describa las características del motor y chasis.

La intención detrás de esta vigilancia es reducir el número de vehículos “fantasma” que circulan por la zona metropolitana. En un estado que presume de su conectividad y crecimiento industrial, el orden vehicular es la prioridad número uno del gobierno local.

De cuánto es la multa por no traer el chip en Querétaro

Si te detienen y tu coche no tiene el distintivo, la sanción económica te va a doler. El tabulador oficial marca que la infracción equivale a 20 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Haciendo cuentas rápidas con el valor actual de la UMA, estarías pagando entre 2,171 y 3,257 pesos mexicanos. Es un golpe seco al presupuesto familiar que podrías evitar con un trámite que, en muchos casos, es gratuito o de bajo costo. La buena noticia, al menos para tu historial, es que esta falta no te quita puntos en la licencia de conducir; el castigo es meramente monetario.

Para quienes conducen vehículos con placas de otros países, la situación es más delicada. No acreditar la legal estancia no solo resulta en una multa, sino que faculta a los oficiales para retirar la unidad de circulación y mandarla directo al corralón. Recuperar un auto en esa situación puede ser un calvario legal y financiero.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsAppy lleva la información en la palma de tu mano.