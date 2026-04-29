Jalisco está reteniendo vehículos a conductores por este detalle en su placa que la mayoría ignora

Un operativo vial en Jalisco sorprende a miles de automovilistas que circulan con un error en su placa sin saberlo. Las autoridades estatales ya aplican sanciones en puntos clave del Área Metropolitana de Guadalajara, y retiene vehículos a conductores que no cumplan con la normativa vigente de 2026.

El detalle que la mayoría ignora puede costar mucho más que una simple multa. Si tu auto tiene cierto tipo de placa, estás en riesgo directo de quedarte sin vehículo en plena vía pública.

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¿Cuál es el detalle en tu placa que Jalisco no perdona?

El problema es concreto: tres diseños de placas dejaron de ser válidos en Jalisco y quienes aún las portan circulan fuera de la ley. Los modelos obsoletos son “Maguey”, “Minerva” y “Gota”, y su presencia en cualquier vehículo activa la posibilidad de retención inmediata.

Las autoridades fijaron el 31 de marzo de 2026 como fecha límite para el cambio obligatorio. Pasada esa fecha, los operativos viales intensifican la verificación en toda la zona metropolitana de Guadalajara.

Jalisco endurece su padrón vehicular este año con una estrategia de actualización de registros. Cualquier auto que circule con esos diseños enfrenta desde multas hasta retiro de circulación.

Grúas Corralones (FB/Grúas Vega las 24 hrs)

Multas y plazos para evitar que te retengan el auto

Circular con placas no vigentes en Jalisco activa una serie de sanciones escalonadas. Las consecuencias directas son:

Multa económica de $600 pesos

Impedimento para circular

Retiro de circulación del vehículo

Retención del vehículo por autoridades viales

A esa multa se suma el costo del trámite para obtener placas nuevas, que puede superar los 3,000 pesos según el caso. El plazo para evitar todo esto vence el 31 de marzo de 2026.

Requisitos para cambiar tus placas en infracción

El trámite es directo si llevas la documentación completa. Los documentos indispensables son:

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio (no mayor a 90 días)

(no mayor a 90 días) Factura o documento que acredite la propiedad

Tarjeta de circulación

Placas anteriores

Comprobante de verificación vehicular

Pago de refrendo al corriente

El proceso sigue cinco pasos claros: pagar el refrendo, realizar la verificación, agendar cita en el portal oficial, acudir con todos los documentos y entregar las placas antiguas para recibir las nuevas. Completarlo antes del plazo evita multas, sanciones y la retención del vehículo.

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