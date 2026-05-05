Jalisco está multando a todos los conductores que no tengan este accesorio en su auto

Manejar por las calles de Guadalajara, Zapopan o Tlaquepaque sin revisar bien el auto antes de salir puede salirte caro. Cada vez más automovilistas en el estado están siendo detenidos por agentes viales por una falla técnica que parece menor, pero que la ley local considera una infracción formal. La sorpresa llega cuando el oficial extiende la boleta y el conductor descubre que el descuido le costará varios días de UMA.

La normativa de movilidad en la entidad es clara y estricta: circular sin ciertos elementos de seguridad básicos en el vehículo se sanciona, sin importar si se trata de un viaje corto al supermercado o un traslado largo por la ZMG. Y la multa no distingue entre autos nuevos o usados.

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¿Cuál es el accesorio faltante por el que multan a los conductores con cientos de pesos en Jalisco?

El accesorio en cuestión es el espejo lateral. Sí, ese mismo que muchos conductores pierden tras un raspón en un estacionamiento, dejan caído tras un golpe o simplemente nunca reponen porque ya se acostumbraron a manejar sin él. La autoridad jalisciense lo considera un componente de seguridad obligatorio y su ausencia se castiga con dinero.

De acuerdo con el artículo 360, fracción III, de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco, conducir un vehículo sin espejo lateral genera una multa de 1 a 5 UMA. Con el valor vigente de la UMA 2026 fijado en $117.31 pesos, la sanción oscila entre $117.31 y $586.55 pesos, dependiendo del criterio del agente vial al momento de levantar la infracción.

¿Por qué multan por falta de espejo lateral en Jalisco?

El argumento de la autoridad estatal es de seguridad vial. El espejo lateral permite al conductor ver los puntos ciegos del vehículo, anticipar maniobras de motociclistas y ciclistas, y cambiar de carril sin invadir el espacio de otro automóvil. Su ausencia multiplica el riesgo de accidente, sobre todo en vialidades con tránsito denso como Patria o López Mateos.

Multa en Jalisco (Imagen ilustrativa)

La fracción III del artículo 360 forma parte de un listado más amplio de fallas técnicas sancionables que incluyen luces inservibles, frenos deficientes y limpiaparabrisas en mal estado. Todas comparten la misma lógica: el vehículo debe estar en condiciones mínimas para no poner en riesgo a quien va dentro ni a quien circula afuera.

¿Qué hacer si manejas en Guadalajara sin espejo lateral?

Lo primero es revisar el auto antes de salir. Si el espejo lateral está roto, caído o falta por completo, conviene repararlo o reponerlo antes de circular. Las refacciones para modelos comunes se consiguen en tiendas especializadas y talleres mecánicos por menos del monto de la multa.

Si ya recibiste la infracción, tienes derecho a revisar el folio en el portal de la Secretaría de Transporte de Jalisco para confirmar el monto exacto, la fracción aplicada y los plazos de pago. Pagar dentro de los primeros días suele dar acceso a un descuento, aunque las condiciones pueden cambiar según el periodo.

Revisa tu auto antes de subirte y evita que un descuido menor se convierta en una multa. Los espejos laterales no son un adorno: son parte del equipamiento exigido por ley para circular en Jalisco.

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