Confirman que Querétaro domina un importante ranking de Latinoamérica

México ocupa el segundo lugar en América Latina en infraestructura de centros de datos y, dentro del país, Querétaro lidera este ranking nacional.

Los centros de datos son lugares físicos donde se encuentran máquinas de computación, servidores y equipos de hardware que permiten operar sistemas de Tecnologías de la Información. Y en un contexto de crecimiento de computación en la nube, estos espacios estratégicos presentan un crecimiento acelerado.

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¿Cuál es el ranking que lidera Querétaro?

Querétaro concentra cerca del 70 por ciento de las instalaciones de centros de datos del país. De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), en la entidad operan o se proyectan más de 30 complejos.

Este crecimiento tecnológico se debe a la conectividad y a las inversiones. Un ejemplo es el tendido de fibra óptica que conecta Laredo con Querétaro, garantizando la transmisión de datos a nivel internacional.

Mauricio Kuri, gobernador de la entidad, aseguró que el interés de las compañías, tanto nacionales como internacionales, continúa en crecimiento en Querétaro gracias a la infraestructura tecnológica instalada.

¿Qué empresas operan centros de datos en Querétaro México?

El estado de Querétaro es el principal destino para corporativos que requieren procesamiento en la nube. La presencia de más de 30 proyectos activos y en planeación consolida su liderazgo nacional, atrayendo importantes inversiones de capital privado.

Entre las principales compañías en la región destacan:

Oracle (con su complejo de almacenamiento digital)

Microsoft

Sumado a ellas, hay otras firmas que operan centros para el hospedaje de redes y servidores en la entidad. Entre ellas:

KIO Networks

Equinix

Ascenty

ODATA

Digital Realty

Triara

A la par, empresas como Neutral Networks y Flõ Networks despliegan redes de transmisión de alta velocidad. Estos tendidos de fibra óptica enlazan los servidores locales con puntos de conexión en la frontera norte, asegurando la continuidad del ecosistema digital estatal.

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