Querétaro ya está multando: la millonaria cifra que pagarás si invades el carril del Qrobús

Las calles de la capital presentan cambios en la vigilancia del flujo vehicular. El sistema requiere de carriles despejados para circular bien, por lo que invadir este espacio conlleva una sanción. Evita multas respetando la vialidad.

Muchos automovilistas desconocen que el reglamento contempla medidas que van más allá de un apercibimiento. Si decides utilizar esta vía, podrías enfrentar el retiro de tu vehículo particular. Tu presupuesto sufrirá un golpe económico muy fuerte.

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¿De cuánto es la multa por invadir el carril confinado en Querétaro?

El Reglamento de Tránsito de Querétaro establece sanciones para quienes no respeten la exclusividad de las vías. La norma busca reducir los tiempos de traslado de miles de ciudadanos que dependen del Qrobús. Respeta siempre el paso exclusivo.

Los oficiales aplican multas que oscilan entre las 40 y 60 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Debido a que la UMA 2026 vale $117.31 pesos, el costo alcanza los siete mil pesos. El castigo legal es una cifra muy elevada hoy.

Además del impacto financiero, el infractor debe considerar los gastos adicionales del operativo de vigilancia. La falta conlleva la remisión inmediata al corralón oficial, lo que suma costos por el servicio de grúa. Paga la grúa y corralón.

Alivio para conductores: Miami anula multas por fallas en cámaras de tránsito La multa por invadir el Qrobús supera los 7 mil pesos en 2026. (Archivo)

¿Qué otros castigos reciben los conductores por esta falta?

La sanción económica no es el único inconveniente que enfrentan los conductores que invaden el transporte público. Las autoridades implementaron un sistema de puntaje para fomentar la cultura vial estatal y el cumplimiento legal. Mejora tu comportamiento al conducir.

Cada vez que un agente detecta esta invasión, el conductor recibe una penalización de 6 puntos en su licencia. Perder estos puntos complica la renovación del documento y marca un antecedente negativo ante la autoridad. Cuida los puntos de licencia.

Es fundamental que los dueños de vehículos respeten la delimitación del asfalto en estas zonas transitadas. El control es constante para garantizar que el transporte circule sin interferencias externas. Evita el carril del transporte.

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