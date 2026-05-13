Ni Querétaro ni San Juan del Río: personas de este municipio de la sierra reciben apoyos alimentarios del programa Contigo en tu Mesa

Habitantes de comunidades del municipio de San Joaquín, en la Sierra Gorda de Querétaro, fueron beneficiados con apoyos alimentarios del programa “Contigo en tu Mesa”, estrategia estatal dirigida a personas con carencias alimentarias o en situación de vulnerabilidad.

La entrega fue encabezada por la titular de la Secretaría de las Mujeres del estado, Sonia Rocha Acosta, quien recorrió distintas localidades serranas junto con personal de la dependencia para distribuir los paquetes alimentarios directamente en las comunidades.

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¿Qué incluye el apoyo alimentario de “Contigo en tu Mesa”?

De acuerdo con autoridades queretanas, el programa contempla la entrega bimestral de paquetes con 25 productos.

Los apoyos están dirigidos principalmente a personas con dificultades de acceso a la alimentación, habitantes de zonas marginadas y familias en situación vulnerable.

Entre los productos que integran los paquetes se encuentran:

Alimentos básicos no perecederos

Productos de higiene personal

Artículos de consumo esencial para el hogar

Las autoridades estatales señalaron que el objetivo es apoyar la economía familiar y facilitar el acceso a productos básicos en comunidades alejadas.

Entrega de despensas en Querétaro. Entre las comunidades beneficiadas en esta entrega se encuentran San Cristóbal, San Antonio y Agua de Venado. (Getty)

¿Qué comunidades de San Joaquín recibieron los apoyos?

Durante la jornada se realizaron entregas en distintas localidades del municipio de Querétaro.

Las comunidades visitadas fueron:

San Cristóbal

San Antonio

Agua de Venado

La Guadalupana

Santa Ana

Los Pozos

Canoas

Deconí

Ovejas

Maravillas

¿Quién puede acceder al programa?

El programa “Contigo en tu Mesa” está enfocado en personas que presentan condiciones de vulnerabilidad económica o dificultades para acceder a alimentos.

De acuerdo con información estatal, la entrega de apoyos se realiza de manera periódica en distintos municipios de Querétaro mediante recorridos territoriales y jornadas comunitarias. Hasta el momento, no se ha revelado la siguiente fecha para la entrega de apoyos ni los lugares donde se realizarían los recorridos.

Este programa se une a otras iniciativas del gobierno queretano como “Contigo y tu Bebé”, el cual consiste en la entrega mensual de una canasta con productos de alimentación e higiene materno-infantil, con el objetivo de fortalecer el bienestar de las familias con niñas y niños de hasta mil días de vida que hayan nacido en cualquiera de los 18 municipios del estado de Querétaro.

Actualmente, este programa se encuentra en proceso de registro, por lo que las y los interesados pueden realizar el proceso correspondiente a través de este enlace.

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