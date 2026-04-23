Costco sorprende a sus socios de Querétaro, Jalisco y todo México con un producto ideal para el Mundial 2026 a solo 229 pesos

Con la mirada puesta en el Mundial 2026, los fanáticos del fútbol ya han comenzado a buscar artículos para mostrar su apoyo a las selecciones anfitrionas. En esta ocasión, Costco se ha vuelto tendencia en redes sociales tras el hallazgo compartido por la influencer @i.love.costco.mx, quien reveló la llegada de una colección de playeras de la marca Scotch & Soda inspirada en los tres países sedes.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Cómo son los diseños de México, Estados Unidos y Canadá que vende Costco?

La colección de Costco se rige bajo la premisa de “menos es más”, presentando diseños sencillos pero con detalles cuidados como bordados y estampados de alta calidad. Al tratarse de prendas fabricadas en 100% algodón, son una opción fresca y duradera para el clima veraniego del torneo.

Los modelos disponibles se dividen de la siguiente manera:

México: Es el único país que cuenta con dos variantes. La primera es blanca con el nombre del país en verde y la marca bordada en rojo; la segunda es de color verde con estampado blanco y el mismo bordado rojo.

Es el único país que cuenta con dos variantes. La primera es con el nombre del país en verde y la marca bordada en rojo; la segunda es de color con estampado blanco y el mismo bordado rojo. Canadá: Se presenta en el clásico color rojo con el nombre del país estampado en color blanco.

Se presenta en el clásico color con el nombre del país estampado en color blanco. Estados Unidos: El diseño consiste en una prenda color azul marino con los gráficos en blanco.

¿Qué precio tienen las playeras de los países anfitriones del Mundial 2026?

El mayor atractivo de estas piezas es su costo, ya que se encuentran etiquetadas en tan solo 289 pesos.

Para los interesados en vestir con los colores de los anfitriones sin gastar una fortuna, la recomendación de los cazadores de ofertas es “correr” a su sucursal de Costco más cercana, pues al ser un producto de temporada, es poco probable que existan resurtidos masivos.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.