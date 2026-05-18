Es ley y pocos conductores lo saben: Querétaro prepara multas por cometer este error común al frenar el auto

Las autoridades viales en el Bajío intensifican la vigilancia sobre una conducta habitual que entorpece la movilidad urbana. Miles de automovilistas enfrentan sanciones económicas severas por ignorar una regla básica del reglamento vigente.

Muchos choferes olvidan la prioridad que tienen los peatones en las intersecciones de la ciudad. Esta omisión genera riesgos constantes y ahora implica un costo monetario alto para quienes no respeten las marcas en el pavimento.

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¿Cuál es la multa por invadir el paso peatonal en Querétaro?

El Reglamento para la Movilidad y el Tránsito del Municipio de Querétaro es tajante respecto al respeto de las áreas de frenado. El Artículo 29, fracción I, prohíbe detener el vehículo invadiendo los cruces peatonales o dentro de la intersección de vías.

Cometer esta falta administrativa conlleva una sanción que oscila entre las 20 y 30 UMA. Al valor actual, esto representa un pago de 2,346.20 a 3,519.30 pesos ($117.31 pesos por cada unidad).

Además del golpe al bolsillo, la ley establece un castigo administrativo directo para el dueño del auto. La autoridad restará 3 puntos de penalización en la licencia de conducir de forma inmediata.

Hoy No Circula 29 de marzo Oficiales sancionan a choferes que obstruyen las esquinas. (LIVINUS/Getty Images/iStockphoto)

Recomendaciones para evitar sanciones viales en la ciudad

La mejor forma de cuidar tu patrimonio es anticipar el frenado antes de llegar a la línea de alto. Los oficiales de tránsito mantienen operativos constantes para detectar a quienes bloquean las cebras peatonales en avenidas principales de la capital.

Recuerda que la seguridad vial depende de que todos los usuarios respeten su espacio asignado. Evita distracciones al conducir y mantén la vista en las señales horizontales pintadas en el asfalto queretano para no invadir áreas prohibidas.

El cumplimiento de estas normas garantiza una convivencia armónica entre automovilistas, ciclistas y personas que caminan por la zona. Respeta los tiempos del semáforo y detén tu marcha por completo antes de que la defensa de tu coche toque la zona de seguridad.

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