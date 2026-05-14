Adiós al tráfico en Querétaro: estas 5 avenidas tendrán nuevas ciclovías en 2026

Querétaro le declara la guerra al tráfico vehicular. La capital del estado avanza en una transformación urbana que busca integrar el uso de la bicicleta como una alternativa real al automóvil. La Secretaría de Movilidad del municipio anunció que concretará cinco nuevas conexiones de ciclovías durante 2026, una decisión que apunta a descongestionar las principales arterias de la ciudad y a mejorar la seguridad de los ciclistas.

El anuncio fue realizado por el titular de la dependencia, Pedro Ángeles Luján, quien detalló que estas obras forman parte de un total de 12 enlaces pendientes que aún requieren ser ejecutados en distintos puntos de la capital queretana.

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¿Cuáles son las 5 avenidas que tendrán nuevas ciclovías en Querétaro?

Las nuevas conexiones que la Secretaría de Movilidad proyecta concretar durante 2026 se ubicarán en algunas de las vialidades más transitadas de la capital queretana, conectando zonas residenciales, comerciales y de oficinas. De acuerdo con la información oficial, las avenidas seleccionadas son las siguientes:

Avenida 5 de Febrero con Avenida Zaragoza : uno de los cruces con mayor flujo vehicular de la ciudad.

: uno de los cruces con mayor flujo vehicular de la ciudad. Avenida Pasteur : arteria central que conecta puntos clave del centro y la zona universitaria.

: arteria central que conecta puntos clave del centro y la zona universitaria. Avenida Ezequiel Montes : vialidad histórica del primer cuadro de la capital.

: vialidad histórica del primer cuadro de la capital. Avenida Tecnológico : una de las avenidas con mayor concentración de comercios y oficinas.

: una de las avenidas con mayor concentración de comercios y oficinas. Zona norponiente de la capital: corredor que actualmente carece de infraestructura ciclista suficiente.

El objetivo es ampliar la red existente y conectar los tramos que hasta ahora funcionan de manera aislada, permitiendo que los ciclistas puedan trasladarse de un punto a otro de la ciudad sin tener que mezclarse con el tráfico motorizado en zonas de alto riesgo.

¡La movilidad en Querétaro Evoluciona!

Qrobici regresa con bicicletas mecánicas, eléctricas y más estaciones para recorrer la ciudad de forma más fácil y rápida.



Con el impulso del Gobierno del Estado, se implementaron nuevas unidades que fortalecen el transporte y mejoran la… pic.twitter.com/j2ITXKEfZ3 — Municipio de Querétaro (@qromunicipio) May 5, 2026

Coordinación con colectivos ciclistas y dependencias estatales

El proyecto no se desarrolla de forma aislada. La Secretaría de Movilidad del municipio de Querétaro trabaja en coordinación con colectivos ciclistas locales y cuenta con el apoyo de distintas dependencias municipales y estatales que aportan recursos técnicos, urbanos y de obra pública.

Sobre la ciclovía de la Avenida 5 de Febrero, Pedro Ángeles Luján explicó que aún no ha sido entregada oficialmente al municipio, aunque el proceso ya está contemplado dentro del cronograma para que la autoridad local pueda asumir su mantenimiento y atención.

Una vez que las laterales sean entregadas al gobierno municipal, dependencias como Servicios Públicos y la Secretaría de Obras Públicas podrán intervenir para ejecutar trabajos de mantenimiento, mejora y señalización adecuada, garantizando la operatividad de la nueva infraestructura.

¿Por qué impulsar nuevas ciclovías en Querétaro?

El crecimiento poblacional y económico que ha experimentado Querétaro en los últimos años trajo consigo un incremento considerable en el parque vehicular, lo que ha derivado en mayores tiempos de traslado, congestionamientos en horas pico y problemas de calidad del aire en zonas con alta carga vehicular.

La apuesta por la movilidad no motorizada busca atender varios frentes al mismo tiempo:

Reducir la dependencia del automóvil para trayectos cortos y medianos.

para trayectos cortos y medianos. Disminuir las emisiones contaminantes que afectan la calidad del aire urbano.

Mejorar la seguridad vial de los ciclistas que actualmente comparten vialidades con vehículos motorizados.

de los ciclistas que actualmente comparten vialidades con vehículos motorizados. Conectar zonas residenciales, educativas y comerciales mediante rutas seguras.

La integración de las 12 conexiones pendientes —de las cuales cinco se concretarán este año— permitirá consolidar una red ciclista funcional que sirva como verdadera alternativa de transporte cotidiano y no solo como un espacio recreativo de fin de semana.

¿Cuándo estarán listas las nuevas ciclovías?

Si bien la Secretaría de Movilidad no detalló fechas específicas de entrega para cada uno de los cinco tramos, el funcionario confirmó que los trabajos están proyectados para concretarse durante el transcurso de 2026. Una vez finalizados los procesos administrativos de entrega y recepción de obras, comenzarán las labores de mantenimiento, señalización y conexión con la red ciclista existente en la capital queretana.

Esta estrategia consolida a Querétaro como una de las capitales mexicanas que más están invirtiendo en movilidad sustentable, sumándose al esfuerzo nacional por reducir el uso del automóvil particular y diversificar las opciones de transporte para sus habitantes.

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