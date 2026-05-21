Es ley en México: ordenan un cambio importante en el acceso y permanencia a la universidad pública

Un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reafirmó que el derecho a la educación superior gratuita. El caso involucró a un estudiante de la Maestría en Justicia Constitucional de la Universidad de Guanajuato, cuya reinscripción fue cancelada por un pago extemporáneo. La cancelación le impidió continuar sus estudios y afectó su beca nacional de posgrado, otorgada por el entonces Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías.

El derecho a la educación superior gratuita está previsto en el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, protege tanto el acceso como la permanencia en licenciatura, maestría y doctorado en instituciones públicas.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué resolvió la Suprema Corte sobre la educación superior gratuita en México?

El Pleno de la SCJN concedió el amparo al estudiante de Guanajuato y ordenó su reincorporación a la maestría sin pago de reinscripción, la restitución plena de sus derechos académicos, la devolución de cantidades pagadas en caso de haberlas cubierto, y la notificación a las autoridades correspondientes para regularizar su situación respecto de la beca.

La Corte precisó que la gratuidad en la educación superior implica que el acceso y la permanencia no pueden estar condicionados al pago por el servicio educativo. Esto aplica en licenciatura, maestría y doctorado.

Al mismo tiempo, el fallo aclaró que las universidades autónomas sí pueden establecer reglas académicas y administrativas, siempre que su aplicación no se convierta en una barrera injustificada al derecho a la educación.

¿Qué pasa con el Congreso de Guanajuato tras este fallo de la SCJN?

La Suprema Corte también determinó que el Congreso del Estado de Guanajuato incurrió en una omisión al no incluir recursos suficientes en su presupuesto para cumplir con el mandato de la reforma educativa de 2019. Por ello, ordenó al Congreso estatal iniciar de forma prioritaria el proceso legislativo necesario para corregir esa omisión y garantizar la asignación de recursos para este derecho en la entidad.

En contraste, el Pleno concluyó que las autoridades federales sí habían cumplido con sus obligaciones: el Congreso de la Unión ya había expedido la Ley General de Educación Superior y los Presupuestos de Egresos de la Federación de 2023 y 2024 destinaron recursos al fondo federal para apoyar la gratuidad de la educación superior.

La resolución corresponde al Amparo en Revisión 526/2025, resuelto en sesión de Pleno el 7 de mayo de 2026.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.