Tras enojo de padres y maestros, finalmente la SEP define fecha del fin del ciclo escolar 2025-2026

El fin del ciclo escolar 2026 ya tiene fecha. La Secretaría de Educación Pública (SEP) mantiene por unaniminad el calendario escolar sin cambios; es decir, el último día de clases será el 15 de julio.

Esta decisión fue resultado de la Primera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria 2026 convocada por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, tras la polémica que generó adelanto de las vacaciones SEP. Te contamos los detalles.

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¿Cuándo termina el ciclo escolar de la SEP 2025-2026?

El pasado jueves 8 de mayo, el titular de la SEP anunció que el fin del ciclo escolar 2026 sería el próximo 5 de junio; mientras que el regreso a clases estaría programado para el 31 de agosto, lo que otorgaba a los alumnos de educación básica hasta 3 meses de vacaciones. Esta decisión no fue bien recibida por padres y madres de familia, algunos gobernadores y autoridades de escuelas privadas.

Esto es lo que acaba de decir @mario_delgado en simple español.



NO es broma:



*Después del 15 de junio ya ni se enseña nada en las escuelas

*Del 15 de junio al 15 de julio los papás usan la escuela de guardería.

*La escuela no es guardería.

*Maestros necesitan descanso. pic.twitter.com/OJtTQDZ8jc — Arturo Ángel (@arturoangel20) May 11, 2026

Ante esta situación, el titular de la SEP convocó a una reunión plenaria con el objetivo de discutir y acordar una nueva fecha para el fin del ciclo escolar 2026. Mario Delgado señaló que México no cabía en un solo calendario escolar y argumentó la necesidad de adelantar las vacaciones de verano en algunas entidades debido a la ola de calor y, en otras, por tratarse de sedes del Mundial 2026.

No obstante, tras la polémica y la discusión con secretarios de educación estatales, la fecha oficial del fin del ciclo escolar 2026 será: el 15 de julio de 2026.

Mario Delgado defiende su postura y señala que padres de familia usan la escuela de guardería

Durante la Primera Reunión Plenaria Extraordinaria 2026, Mario Delgado defendió su postura sobre la necesidad de adelantar el fin del ciclo escolar argumentando que después del 15 de junio, viene un periodo que se aprovecha para la descarga administrativa, por lo que, a su parecer, las escuelas se mantienen abiertas sin un propósito pedagógico.

“Se convierte la escuela en una estancia forzada”, comentó el secretario de Educación Pública.

Mario Delgado afirmó que las escuelas públicas no deben funcionar como guarderías, argumentando que su propósito es educativo y no de resguardo permanente. Defendió que tras la entrega de calificaciones, los alumnos pasan un mes sin actividades formales.

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