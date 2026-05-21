La empresa Laminex está buscando un técnico mecánico industrial para el armado de tableros de control, MTTO preventivo y correctivo a líneas de producción, así que si estás interesado, aquí te decimos cuáles son todos los requisitos y cómo puedes aplicar a la vacante.

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Requisitos para la vacante como técnico mecánico industrial

Para poder aplicar a la vacante es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Carrera en ingeniería civil, extractiva, metalúrgica, computación, informática, eléctrica, electrónica, mecánica, industrial, transportes, aeronáutica y topográfica.

Experiencia de 2 a 3 años como técnico mecánico industrial

Conocimiento en electrónica industrial, interpretación y diseño de planos.

La vacante es para laborar en Guadalajara, Jalisco y el horario es de lunes a viernes de las 08:00 a las 18:0 horas. El sueldo mensual es de 19 mil pesos. Entre las prestaciones se encuentran:

Vales de despensa

Fondo de ahorro

Comedor subsidiado

Bono de puntualidad y asistencia

Apoyo en útiles escolares

¿Cómo aplicar a la vacante?

Para quienes estén interesados deberán acudir a Paseo Degollado 54 en Plaza Tapatía para una entrevista. El proceso de reclutamiento tiene una duración de dos semanas.

En caso de que estés buscando trabajo en otra área, en el Portal del Empleo puedes encontrar todas las vacantes que hay disponibles, los requisitos y te puedes postular directamente en la página.

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