Las autoridades de México desmantelaron en Sinaloa tres laboratorios clandestinos en donde se elaboraban drogas sintéticas y aseguraron cerca de 4 mil kilos de metanfetamina, más de 4 mil litros y 200 kilos de sustancias y precursores químicos.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en cabezada por Omar García Harfuch, informó que los laboratorios se ubicaron en los poblados de Los Haros y Los Cedritos.

#OGH 🔴 En Sinaloa, elementos de @SEMAR_mx y @FGRMexico desmantelaron tres laboratorios clandestinos usados para la producción de metanfetamina🚔



En el operativo se aseguraron más de 4 toneladas de droga, además de precursores químicos y material para su elaboración. Las… pic.twitter.com/B9PzyxA20J — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 21, 2026

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¿Cómo fue el desmantelamiento de los laboratorios clandestinos?

En Los Haros se encontró un laboratorio clandestino, donde se aseguraron 4 mil kilos de metanfetamina, 4 mil 500 litros y 200 kilos de sustancias y precursores químicos, material diverso que era empleado para la elaboración de drogas

En Los Cedritos fueron hallados dos laboratorios. En uno había 400 litros de ácido acético, así como 1,200 kilogramos de sosa cáustica y diversas herramientas.

En el segundo fueron localizados 200 kilos de metanfetaminas, 450 kilos de producto en secado, 400 litros de producto mezclado, así como 3,000 litros de precursores líquidos, 1,000 litros de tolueno, 653 kilos de sosa cáustica y 375 kilos de ácido tartárico, además de herramientas y accesorios de trabajo.

¿Cómo afectó el decomiso y desmantelamiento de laboratorios clandestinos?

Las drogas decomisadas fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará el peso ministerial para integrar las carpetas de investigación correspondientes. Según la SSPC, la afectación económica estimada a la delincuencia organizada asciende a más de 923 millones de pesos.

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