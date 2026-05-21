Está por iniciar junio, la mitad del año, y puedes comenzarlo con el empleo que tanto has buscado, ya que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en México abrió tres vacantes en la Ciudad de México (CDMX).

Las vacantes son dentro de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés).

Es importante mencionar que la ONU nunca publica los salarios de sus vacantes; sin embargo, trabajadores y sitios web especializados refieren que estos pueden alcanzar hasta los 25 mil pesos. Ante esto, te recomendamos preguntar por él cuando te encuentres en el proceso de contratación.

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Vacantes de la ONU en México: requisitos y cómo aplicar

Para esta recta final de mayo, Naciones Unidas abrió las siguientes tres vacantes:

Consultor de Enfermedades Transmisibles de la Organización Panamericana de la Salud

Sede: CDMX

Maestría o doctorado en salud pública , énfasis en temas relacionados con la atención primaria, prestación o administración de servicios de salud

, énfasis en temas relacionados con la atención primaria, prestación o administración de servicios de salud Experiencia de cinco años en asistencia o vigilancia epidemiológica en sector salud u ONGs

en asistencia o vigilancia epidemiológica en sector salud u ONGs Obligatorio inglés y español

Trabajo de tiempo completo

Fecha límite para aplicar: 28 de mayo 2026

Asociado de Suministros y Logística de UNICEF

Sede: CDMX

Mínimo secundaria

Seis años de experiencia en cadena de suministros, adquisiciones, abastecimiento estratégico y/o gestión de contratos.

en cadena de suministros, adquisiciones, abastecimiento estratégico y/o gestión de contratos. Inglés intermedio

Fecha límite para aplicar: 27 de mayo 2026

Consultoría individual para la Institucionalización del Programa de la Aplicación de Aprendizaje Akelius en UNICEF

Sede: CDMX

Licenciatura en Educación, Políticas Públicas, Ciencias Sociales o campos afines

o campos afines Cinco años de experiencia en gestión educativa, tecnologías del aprendizaje, diseño de políticas o programas educativos, así como colaboración y coordinación con los sistemas educativos estatales.

en gestión educativa, tecnologías del aprendizaje, diseño de políticas o programas educativos, así como colaboración y coordinación con los sistemas educativos estatales. A diferencia de otras áreas, en esta piden tener conocimiento educativo de Chiapas, Baja California y Chihuahua

de Obligatorio inglés y español

Fecha límite para aplicar: 2 de junio 2026

Documentos para aplicar a las vacantes de la ONU

Para aplicar a la ONU es necesario que tomes en cuenta que cada vacante y cada organismo tiene sus propios requisitos; sin embargo, esta es la generalidad de lo que piden:

Crea tu perfil en línea en UN Carrers , ahí deberás subir tu currículum o llenar todos los apartados sobre experiencia laboral, académico y habilidades laborales

, ahí deberás subir tu currículum o llenar todos los apartados sobre experiencia laboral, académico y habilidades laborales Redacta una carta de presentación , en ONU la conocen como Cover Letter y tiene un formato de recomendación

, en ONU la conocen como y tiene un formato de recomendación Ten a la mano , tanto físico como en digital, tus certificados de estudios (título, cédula profesional o certificados)

, tanto físico como en digital, tus (título, cédula profesional o certificados) Certificados de idiomas

Ahora que ya lo sabes, no dejes pasar tu tiempo y aplica a una oportunidad internacional.

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