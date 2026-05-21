Confirmado en Guanajuato: buscan exigir a este municipio que cónyuges y concubinos puedan acceder a la atención médica

Presentaron en la Comisión de Asuntos Municipales del Congreso de Guanajuato un punto de acuerdo para exhortar al Ayuntamiento de San Miguel de Allende a modificar su normativa interna y sus prácticas administrativas para garantizar que las personas servidoras públicas municipales puedan registrar como beneficiarias de atención médica a sus cónyuges, concubinos y concubinas, en condiciones de igualdad y no discriminación.

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¿Qué se le pide al Ayuntamiento de San Miguel de Allende en Guanajuato?

El punto de acuerdo presentado en la Legislatura de Guanajuato busca exigir al municipio dos acciones concretas:

Informar sobre la situación que guarda el acceso a la atención médica de servidores públicos municipales y sus familiares

sobre la situación que guarda el acceso a la municipales y sus familiares Modificar su normativa interna y prácticas administrativas para que los trabajadores puedan registrar como beneficiarios a sus cónyuges, concubinos y concubinas

La medida busca garantizar que este derecho se ejerza sin discriminación, independientemente del tipo de vínculo familiar o afectivo que exista entre el servidor público y su beneficiario.

https://t.co/szSnjy5zye — Congreso del Estado de Guanajuato (@CongresoGto) April 30, 2026

¿Qué otros municipios de Guanajuato están involucrados en esta solicitud?

El punto de acuerdo no se limita a San Miguel de Allende. La Comisión también solicitó a todos los ayuntamientos de Guanajuato que informen sobre la situación que guarda el acceso a la atención médica de sus servidores públicos municipales y sus familiares.

Se acordó solicitar información a las autoridades involucradas en un plazo de 15 días hábiles y llevar a cabo mesas de trabajo para dar seguimiento al cumplimiento de los exhortos.

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