Es oficial en Edomex: el INE redefinirá los límites de 43 municipios tras los conflictos territoriales

Los límites territoriales de 43 municipios del Estado de México serán revisados como parte de un proceso coordinado entre el Congreso mexiquense y el Instituto Nacional Electoral (INE), luego de distintos conflictos relacionados con zonas de colindancia y áreas metropolitanas.

La medida avanzó dentro de la Comisión de Límites Territoriales del Estado de México y sus Municipios de la LXII Legislatura, donde también se discutieron disputas entre Santa Cruz Atizapán, Almoloya del Río y Tianguistenco por terrenos ubicados en áreas que anteriormente pertenecían a la Laguna de Chignahuapan.

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¿Por qué el INE revisará los límites de municipios en Edomex?

Según lo informado, el objetivo es generar dictámenes técnicos que permitan definir con mayor precisión las zonas de colindancia y conurbación entre distintos municipios mexiquenses, especialmente en regiones donde existen desacuerdos sobre la administración territorial.

Para ello, el Congreso estatal aprobó apoyar al INE en la búsqueda de decretos de creación y documentación histórica relacionada con 43 municipios del Estado de México.

La información será recopilada por la Secretaría de Asuntos Parlamentarios y, en caso necesario, también se solicitará apoyo al Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México.

📰 Municipios rechazan acuerdo limítrofe en #CongresoEdomex



➡️En la Comisión de Límites Territoriales del Estado de México y sus Municipios de la #LXIILegislaturaEdomex, las representaciones de #SantaCruzAtizapán, #AlmoloyaDelRío y #Tianguistenco rechazaron resolver sus… pic.twitter.com/QO2Bxl4CJU — Congreso del Estado de México (@CongresoEdomex) May 13, 2026

¿Qué municipios enfrentan conflictos territoriales?

Uno de los casos más relevantes analizados por la comisión corresponde a Santa Cruz Atizapán, Almoloya del Río y Tianguistenco, municipios que mantienen diferencias sobre terrenos ubicados en zonas cercanas a la antigua Laguna de Chignahuapan.

Durante la reunión, las representaciones municipales rechazaron resolver el conflicto mediante un acuerdo amistoso, por lo que el procedimiento continuará con revisiones técnicas, legales e inspecciones de campo.

Las autoridades de cada municipio presentaron posturas distintas sobre la pertenencia de los polígonos en disputa y solicitaron continuar con el análisis formal para definir los límites correspondientes.

¿Qué sigue en el proceso de delimitación territorial?

La Comisión de Límites Territoriales informó que los trabajos continuarán conforme a los procedimientos establecidos por la legislación mexiquense y en coordinación con el INE.

Además de este caso, el órgano legislativo mantiene abiertos nueve procedimientos relacionados con conflictos territoriales que involucran a 13 municipios del Estado de México.

La comisión también estableció plazos para que las demarcaciones presenten pruebas, observaciones y conclusiones derivadas de inspecciones oculares realizadas en distintas zonas limítrofes.

¿Qué otros cambios territoriales analiza el Congreso mexiquense?

Durante la misma sesión legislativa también se revisaron solicitudes para crear nuevos municipios en comunidades de Jocotitlán y Temascalapa.

Entre las propuestas se encuentra la creación del municipio de Santiago Yeche, impulsada por habitantes que buscan fortalecer su identidad mazahua y gestionar directamente el desarrollo de la comunidad.

Asimismo, pobladores de Teacalco solicitaron convertirse en municipio independiente al argumentar problemas relacionados con infraestructura, transporte, seguridad y servicios públicos.

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