Giro radical en las adopciones en Jalisco: proponen reforma que agilizaría trámites para adoptar menores

El Congreso de Jalisco impulsa una reforma integral a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para garantizar que el acogimiento institucional sea el último recurso. Bajo la coordinación de la diputada Gabriela Cárdenas Rodríguez, la iniciativa busca eliminar vacíos legales que retrasan la integración de menores a entornos familiares seguros y entorpecen el proceso de adopción en este 2026.

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¿Quiénes pueden ser adoptados en Jalisco y qué requisitos se deben cumplir?

El Código Civil del Estado de Jalisco establece categorías específicas de personas elegibles para adopción. El interés superior del menor prevalece sobre el de los adoptantes, priorizando siempre un ambiente familiar sano.

Personas elegibles para adopción:

Menores de edad: huérfanos, de filiación desconocida, abandonados judicialmente o con padres que perdieron la patria potestad.

huérfanos, de filiación desconocida, abandonados judicialmente o con padres que perdieron la patria potestad. Mayores de edad incapaces: personas con discapacidad que requieran tutela.

personas con discapacidad que requieran tutela. Mayores de edad con lazos previos: quienes estuvieron bajo cuidado personal de los adoptantes antes de los 18 años.

Requisitos para el Certificado de Idoneidad habilitante para comenzar el trámite de adopción:

Salud y seguridad: certificados médicos oficiales, pruebas toxicológicas, exámenes de VIH/Hepatitis y carta de no antecedentes penales.

certificados médicos oficiales, pruebas toxicológicas, exámenes de VIH/Hepatitis y carta de no antecedentes penales. Entorno: fotografías de la casa, cartas de recomendación y currículum vitae.

fotografías de la casa, cartas de recomendación y currículum vitae. Sustento: constancia laboral con puesto, sueldo y horario, o comprobante de ingresos.

constancia laboral con puesto, sueldo y horario, o comprobante de ingresos. Capacitación: taller obligatorio de 3 sesiones sobre crianza y protección infantil.

¿Cuál es la diferencia entre adopción y familia de acogida?

Es vital distinguir que la adopción es un vínculo jurídico permanente y definitivo (filiación), mientras que la familia de acogida es una medida de protección temporal para menores institucionalizados.

Puntos clave de la familia de acogida:

Temporalidad: el objetivo es el cuidado mientras se resuelve la situación legal del menor o se logra la reintegración con su familia de origen.

el objetivo es el cuidado mientras se resuelve la situación legal del menor o se logra la reintegración con su familia de origen. Capacitación extendida: requiere un taller de 4 sesiones semanales ante la Procuraduría de protección de niñas, niños y adolescentes ( PPNNA) .

requiere un taller de 4 sesiones semanales ante la Procuraduría de protección de niñas, niños y adolescentes ( . Estatus legal: se formaliza mediante un “Convenio de guardia y cuidado”, a diferencia de la sentencia judicial de la adopción.

se formaliza mediante un “Convenio de guardia y cuidado”, a diferencia de la sentencia judicial de la adopción. Aptitudes: exige una alta capacidad de desprendimiento y compromiso con el bienestar sin buscar la permanencia definitiva.

¿Cómo iniciar el trámite ante la PPNNA en 2026?

Los interesados deben presentar un escrito ante la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes o sus delegaciones institucionales.

Costo: La expedición del Certificado de Idoneidad para ambos procesos es gratuita por ley.

La expedición del Certificado de Idoneidad para ambos procesos es gratuita por ley. El proceso de recepción de expedientes es permanente.

Traducción: Documentos en idioma extranjero deben contar con apostilla y traducción de perito oficial.

Documentos en idioma extranjero deben contar con apostilla y traducción de perito oficial. Seguimiento: la PPNNA brinda asesoría jurídica, psicológica y de trabajo social durante todo el proceso de acogimiento o adopción.

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