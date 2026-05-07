Giro en el transporte público de Jalisco: proponen iniciativa que impactaría en el horario del servicio

Una nueva iniciativa presentada en el Congreso de Jalisco plantea cambios de fondo en el modelo de transporte público, incluyendo ajustes que podrían modificar los horarios en los que opera el servicio. La propuesta surge tras meses de análisis y busca atender problemáticas que afectan directamente a millones de usuarios en el estado.

El planteamiento no solo contempla mejoras en cobertura, tarifas y calidad, sino que también abre la puerta a atender una de las principales demandas recientes: la falta de opciones de transporte en horarios nocturnos. Este punto podría marcar un cambio importante en la forma en que se organiza la movilidad en la entidad.

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¿Qué propone la nueva iniciativa sobre el transporte en Jalisco?

La propuesta, denominada “Un transporte del pueblo para el pueblo”, fue impulsada por legisladores locales con el objetivo de transformar el sistema actual hacia un modelo más accesible y equitativo.

Entre los principales cambios que se plantean están:

Creación de un organismo público descentralizado para gestionar el transporte

Ajuste de rutas según necesidades reales de la población

Modificaciones al esquema tarifario

Mejora en condiciones laborales de operadores

Además, se busca que el Estado recupere mayor control del servicio, reduciendo la dependencia de concesiones privadas y priorizando el interés público.

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Este beneficio mueve familias y apoya su economía.

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¿Cómo impactaría en los horarios del servicio?

Uno de los puntos más relevantes de la iniciativa es la intención de atender la demanda de transporte fuera de los horarios tradicionales, especialmente durante la noche.

Según el proyecto, se plantea ampliar horarios de operación con la intención de atender a trabajadores que salen después de las 22:00 horas.

Este enfoque responde a una necesidad creciente, ya que actualmente muchas personas enfrentan dificultades para trasladarse en horarios extendidos, lo que impacta tanto en su seguridad como en su economía.

¿A cuántas personas beneficiaría y qué otros cambios incluye?

El transporte público en Jalisco es utilizado por más de 2.7 millones de personas, incluyendo trabajadores y estudiantes, lo que lo convierte en un servicio esencial para la dinámica diaria del estado.

Además de los cambios en operación, la iniciativa también contempla:

Renovación de unidades con energías limpias

Mayor cobertura en zonas periféricas

Reducción de desigualdades en el acceso a la movilidad

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