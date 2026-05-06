Giro radical en el tránsito de Jalisco: anuncian medida que cambia el sistema de transporte público

El Congreso del Estado de Jalisco aprobó reformas estructurales al modelo de transporte y tránsito que obligan a renovar unidades para garantizar accesibilidad universal y activan nuevos equipos tecnológicos de fotocontrol en el Área Metropolitana de Guadalajara.

Estas modificaciones a la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco, específicamente en su Artículo 96, mandatan que cualquier unidad nueva de transporte colectivo debe integrar piso bajo o escalón universal. A la par, la Secretaría de Transporte (SETRAN) reforzó la vigilancia con radares de velocidad en arterias primarias, estableciendo sanciones directas para quienes excedan los límites permitidos.

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¿Cuáles son los nuevos requisitos para el transporte público en Jalisco?

La reforma legislativa prioriza la movilidad de adultos mayores y personas con discapacidad. El objetivo es eliminar las barreras físicas en el servicio de transporte colectivo de Guadalajara y el interior del estado.

Estándares obligatorios para las unidades:

Accesibilidad universal: incorporación obligatoria de sistema de escalón universal o diseño de piso bajo en todas las unidades nuevas.

incorporación obligatoria de sistema de escalón universal o diseño de piso bajo en todas las unidades nuevas. Prioridad de paso: sincronización mediante el Sistema Inteligente de Gestión de la Movilidad (SIGA) para optimizar tiempos de ruta.

sincronización mediante el para optimizar tiempos de ruta. Reporte ciudadano: la SETRAN habilitó canales para denunciar unidades que no cumplan con estas adaptaciones de accesibilidad.

¿De cuánto es la multa por exceso de velocidad en Jalisco en 2026?

La Secretaría de la Hacienda Pública de Jalisco aplicará infracciones basadas en el valor actualizado de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que para este año se sitúa en $117.31 pesos.

Criterios de sanción y control:

Límite en avenidas primarias: 60 km/h (específicamente en Anillo Periférico y Calzada Lázaro Cárdenas).

60 km/h (específicamente en Anillo Periférico y Calzada Lázaro Cárdenas). Costo de infracción: una multa de 10 UMAs equivale a $1,173.10 pesos .

una multa de 10 UMAs equivale a . Tecnología: 0peración de nuevos radares de fotocontrol en puntos estratégicos para disminuir percances viales.

0peración de nuevos radares de fotocontrol en puntos estratégicos para disminuir percances viales. Consulta de adeudos: los propietarios deben verificar su estatus en el portal oficial de la Hacienda Pública para poder realizar la verificación vehicular obligatoria.

¿Cómo funciona el Sistema SIGA de semáforos en Guadalajara?

El Gobierno de Jalisco implementó el Sistema Inteligente de Gestión de la Movilidad (SIGA) en corredores de alta densidad para reducir los tiempos de traslado y la contaminación atmosférica.

Beneficios del sistema inteligente:

Ajuste en tiempo real: los ciclos semafóricos cambian según el flujo vehicular detectado por sensores.

los ciclos semafóricos cambian según el flujo vehicular detectado por sensores. Reducción de emisiones: al evitar el frenado y arranque constante, se mejora la calidad del aire en la metrópoli.

al evitar el frenado y arranque constante, se mejora la calidad del aire en la metrópoli. Flujo constante: optimización de la velocidad promedio en avenidas como Lázaro Cárdenas y López Mateos.

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