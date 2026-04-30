Últimos días para el Simulacro Nacional 2026 en Querétaro: fecha, hora y cómo será

El Primer Simulacro Nacional 2026 está por realizarse en Querétaro y el resto del país, con la finalidad de preparar a la población ante posibles emergencias. La actividad es organizada por el Gobierno de México a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Coordinación Nacional de Protección Civil.

Este simulacro se llevará a cabo el próximo 6 de mayo, por lo que autoridades hacen un llamado a instituciones públicas, privadas y ciudadanía en general a sumarse y registrar sus inmuebles antes de la fecha límite.

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¿Cuándo es el Simulacro Nacional 2026 y hasta cuándo hay registro?

El ejercicio se realizará en punto de las 11:00 horas, de manera simultánea en todo el país, incluyendo Querétaro.

La fecha límite para completar este registro es el 5 de mayo a las 23:59 horas, y es importante considerar que el trámite es completamente gratuito. Autoridades advierten que nadie puede cobrar por este proceso, por lo que cualquier irregularidad debe ser denunciada.

🎒🐶😺 Los animales de compañía deben ser considerados en todas las etapas de la Gestión de Riesgos. Por ello, también deben prepararse para el Primer Simulacro Nacional 2026 por Sismo con su respectiva Mochila de Vida.



Participa en el #PrimerSimulacroNacional2026 registrando tu… pic.twitter.com/jhPuDLdoRf — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) April 14, 2026

¿Cómo será el simulacro y qué se debe hacer?

El simulacro consiste en un ejercicio de prevención donde cada inmueble o institución deberá actuar ante un escenario hipotético de emergencia. No en todos los estados se replicará un sismo, ya que se puede elegir la situación que mejor se adapte a los riesgos de cada región.

Por ejemplo, en lugares donde no hay alta actividad sísmica, como algunas zonas del país, se pueden plantear otros escenarios de riesgo. El objetivo es que cada espacio ponga en práctica sus protocolos de evacuación y reacción. Para ello, las mismas autoridades pusieron a disposición de cada institución una hipótesis general.

¿Dónde consultar información y resolver dudas?

Para conocer más detalles o recibir orientación, se recomienda seguir los canales oficiales de Protección Civil, donde se publican actualizaciones sobre el simulacro y horarios en distintas regiones.

También se han habilitado líneas telefónicas de atención para resolver dudas sobre el registro y participación:

55 1103 6000 Extensión 71573

55 1103 6000 Extensión 71574

55 1103 6000 Extensión 71653

55 1103 6000 Extensión 71641

Estas operan de lunes a viernes de 9:30 a.m. a 3:00 p.m. y de 5:00 p.m. a 6:30 p.m.

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