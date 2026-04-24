Conductora de Querétaro reveló su problema con la verificación vehicular y estallaron los comentarios: “Espero que tengas suerte”

El dilema de una conductora de Querétaro con su verificación vehicular generó debate en redes sociales

El dilema de una conductora de Querétaro con su verificación vehicular generó debate en redes sociales | Imagen ilustrativa

Una usuaria de Reddit reveló una situación que miles de conductores en México temen enfrentar. Su problema con la verificación vehicular en Querétaro detonó una avalancha de respuestas en la plataforma, donde los comentarios oscilaron entre la solidaridad y la advertencia directa.

La publicación de “legarou99” tocó un punto sensible: viaja fuera del estado y su periodo de verificación ya venció. La pregunta sobre multas y márgenes de tolerancia estallaron los comentarios con respuestas que nadie quiere leer.

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¿Cuál es el problema que reveló esta conductora de Querétaro?

La usuaria tiene placas de Querétaro con terminación 4 (color rojo), cuyo periodo de verificación correspondía a marzo-abril. El inconveniente: regresa al estado hasta el 3 de mayo, es decir, ya fuera del plazo oficial.

Sus dudas fueron concretas: si el trámite extemporáneo cuenta desde el 1 de mayo, si ya acumula multa, y qué tan urgente es verificar al llegar. También preguntó si alguien más pasó por esta situación y cómo le fue con los recargos.

La respuesta del usuario “amc170” no dejó espacio para la duda: “será de suerte que no te cruces ningún tránsito”. Su consejo fue ir a verificar “lo antes posible”, sin rodeos ni margen de tranquilidad.

Reddit Así fue el posteo de la conductora de Querétaro (Reddit)

Multas por verificación extemporánea en Querétaro: esto es lo que arriesgas

Hacer la verificación vehicular fuera de plazo en Querétaro no es un asunto menor. Las sanciones se calculan con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), y el rango es amplio según el caso del infractor.

Con el valor de la UMA 2026 fijado en 117.31 pesos —dato publicado por el INEGI—, los montos posibles son los siguientes:

Multa mínima (6 UMAs): $703.86 pesos

$703.86 pesos Multa máxima (15 UMAs): $1,759.65 pesos

Las normativas del estado establecen que no cumplir con este trámite genera sanciones que van de 6 a 15 UMAs. El monto exacto depende de las circunstancias del infractor al momento de la infracción.

Requisitos para verificar en Querétaro: lo que debes llevar

Están obligados a verificar los propietarios de vehículos particulares, quienes brindan transporte empresarial o público, y quienes adquirieron un auto nuevo o de segunda mano. No hay excepción por ausencia temporal del estado.

Estos son los documentos indispensables para realizar el trámite:

Tarjeta de circulación original vigente

Identificación oficial

Si el vehículo es nuevo: factura original, tarjeta de circulación y ambas placas físicas

Para la conductora de Querétaro —y para cualquier persona en la misma situación—, cada día sin verificar es un día de riesgo. Los requisitos son los mismos para todos: presentarlos completos es lo único que evita complicaciones mayores al momento de hacerlo extemporáneamente.

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