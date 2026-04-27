Querétaro ya está multando con hasta $2,346 pesos a conductores que excedan la velocidad permitida en estas zonas

Las autoridades de Querétaro aplican sanciones a quienes rebasan el límite de velocidad permitido.

Las autoridades de Querétaro aplican sanciones a quienes rebasan el límite de velocidad permitido. | Getty Images

Varios conductores en Querétaro enfrentan sanciones económicas severas por no respetar los límites de velocidad en zonas específicas del estado. La ley estatal ya contempla multas, descuento de puntos en la licencia y un proceso digital para regularizar adeudos, y las autoridades aplican estas medidas sin excepciones.

Lo que muchos automovilistas aún no saben es en qué zonas exactas rige esta restricción crítica de velocidad, ni cuánto pueden perder si la ignoran.

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La ley que fija sanciones a quienes excedan la velocidad en Querétaro en estas zonas

Las zonas escolares públicas son el punto central de esta normativa. El artículo 65 de la Ley de Tránsito para el Estado de Querétaro prohíbe rebasar los 30 kilómetros por hora al circular frente a estos espacios.

Quien incumpla ese límite enfrenta multas de entre 1,173.10 y 2,346.20 pesos, equivalentes a 10 y 20 UMAs respectivamente. La autoridad aplica esa sanción económica de forma directa e inmediata al conductor infractor.

Además del golpe a la cartera, la infracción descuenta entre tres y seis puntos de la licencia de conducir. Acumular puntos negativos pone en riesgo la vigencia del documento y la posibilidad de seguir manejando legalmente.

¿Cómo pagar las multas en Querétaro paso a paso?

El proceso de pago inicia en el portal estatal oficial, donde el conductor localiza su adeudo e ingresa al trámite correspondiente. Ese primer paso habilita las opciones disponibles para elegir modalidad de pago y generar el formato oficial.

El procedimiento digital sigue estos pasos:

Selecciona la modalidad de pago disponible en el portal

disponible en el portal Da clic en “Pagar” para continuar con la operación

para continuar con la operación Anota el número de transacción que genera el sistema automáticamente

que genera el sistema automáticamente Descarga e imprime la hoja de pago en formato PDF

en formato PDF Acude a un centro de atención autorizado con ambos documentos en mano

Con el número de transacción y la hoja impresa, el conductor se presenta en el centro de atención para completar el trámite presencialmente. Ese comprobante es indispensable: respalda la operación y garantiza que el pago quede registrado sin contratiempos administrativos posteriores.

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