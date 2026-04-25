La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó un mega puente de cinco días para mayo 2026, lo que permitirá a estudiantes de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) contar con un periodo extendido de descanso, de acuerdo con el calendario escolar vigente.

El cronograma que determina la autoridad educativa y la suspensión de clases por parte de la SEP es un tema de interés para millones de alumnos y padres de familia.

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¿Qué días hay megapuente SEP en Querétaro?

De acuerdo con el calendario escolar oficial del estado de Querétaro, se contempla una cancelación de actividades escolares durante cinco días consecutivos. Esta suspensión inicia el jueves 1 de mayo y se extiende hasta el lunes 5 de mayo.

El descanso se origina por la conmemoración del Día del Trabajo (viernes 1 de mayo), sumado al fin de semana habitual (sábado y domingo). El lunes 4 de mayo está indicado también en negritas como “días conmemorativos o de reflexión”. También se agrega el lunes 5 de mayo, por la conmemoración de la Batalla de Puebla.

El regreso a clases está programado para el martes 6 de mayo, fecha en la que alumnos y docentes retomarán sus actividades de manera habitual.

Cabe destacar que este megapuente aplica a escuelas públicas y privadas incorporadas al sistema de la SEP. A pesar de esto, algunas instituciones pueden hacer modificaciones internas, por lo que se recomienda a padres y alumnos consultar directamente con su plantel educativo.

¿Qué otros puentes hay en mayo 2026?

Más adelante, el viernes 15 de mayo se suspenderán nuevamente las actividades por el Día del Maestro, mientras que el viernes 29 de mayo corresponde a sesión de Consejo Técnico Escolar, por lo que tampoco habrá clases.

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