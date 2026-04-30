Jalisco está multando con hasta $2,932 pesos a todos los conductores que circulen con este documento vencido

Conductores en Jalisco tienen en la mira una sanción que puede superar los 2,900 pesos si circulan con un documento vencido que muchos dan por sentado. La medida ya está vigente desde 2026 y afecta a zonas metropolitanas y ciudades del interior del estado.

No se trata de infracciones menores: la multa con hasta $2,932 pesos golpea directamente el bolsillo de los conductores que ignoran esta obligación. Y el número de municipios involucrados es mayor de lo que muchos esperan.

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El documento vencido que dispara la multa en Jalisco

La verificación vehicular es el documento en cuestión. Circular sin ella —o con una versión vencida— activa las sanciones del Artículo 365 de la Ley de Movilidad de Jalisco, que entró en plena aplicación este año.

El valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) de febrero de 2026 —fijada en 117.31 pesos diarios— determina los dos rangos de sanción vigentes. Ningún conductor en zona obligada escapa a este esquema.

Sanción mínima: $2,346.20 pesos (20 UMAs)

$2,346.20 pesos (20 UMAs) Sanción máxima: $2,932.75 pesos (25 UMAs)

Quienes realicen el refrendo vehicular a tiempo conservan el beneficio de verificación sin costo. Los que circulen con verificación inválida enfrentan multa y restricciones adicionales para transitar en vialidades obligadas.

Verificación vehicular 2025 en Jalisco: Fechas y precios actualizados Si circulas sin verificación vehicular en Jalisco serás multado con hasta $2,932 pesos. (Getty Images)

Los municipios donde la verificación es obligatoria

El Gobierno de Jalisco determinó que tanto el Área Metropolitana de Guadalajara como varias ciudades del interior deben cumplir con este proceso de revisión ambiental. La cobertura es amplia y abarca zonas de alto flujo vehicular.

Estos son los municipios incluidos:

Área Metropolitana de Guadalajara: Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán y Zapotlanejo

Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán y Zapotlanejo Zona Metropolitana de Ocotlán: Ocotlán, Jamay y Poncitlán

Ocotlán, Jamay y Poncitlán Zona Metropolitana del Sur: Zapotlán El Grande, Gómez Farías y Zapotiltic

Zapotlán El Grande, Gómez Farías y Zapotiltic Otros municipios: Tepatitlán de Morelos, Puerto Vallarta y Lagos de Moreno

Todo conductor con residencia o circulación habitual en estas localidades debe consultar el calendario oficial para realizar el trámite en su bimestre asignado. La tarifa regular es de 500 pesos; acudir fuera del periodo asignado eleva el costo a 550 pesos.

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