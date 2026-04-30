Es oficial: Jalisco prepara nuevo día conmemorativo en mayo para todos estos profesionales

El estado de Jalisco avanza en el reconocimiento institucional de quienes trabajan en áreas clave para la protección de la ciudadanía. Con el objetivo de visibilizar su labor y fortalecer su desarrollo profesional, la Comisión de Educación, Cultura, Deporte y Juventud aprobó la creación de una nueva fecha conmemorativa en el calendario estatal.

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¿Cuál es el nuevo día conmemorativo en Jalisco?

A partir de la aprobación de la Comisión, cada 11 de mayo se celebrará en Jalisco el Día Estatal del Licenciado en Seguridad Pública, una iniciativa que busca destacar la importancia de estos profesionales formados en la entidad durante los últimos 15 años.

Según lo comunicado por el Congreso del estado, este instrumento legislativo entrará en vigor a partir de 2026, por lo que el primer día oficial tendrá lugar en las próximas semanas.

¿Por qué se crea el Día Estatal del Licenciado en Seguridad Pública?

La propuesta fue avalada durante una sesión telemática presidida por el diputado Enrique Velázquez González. Este día conmemorativo en Jalisco tiene como finalidad reconocer el papel estratégico que desempeñan los egresados de la Licenciatura en Seguridad Pública, tanto en instituciones gubernamentales como en el sector privado.

Tal como informó el Congreso, “la medida busca reconocer a profesionales que desempeñan funciones estratégicas tanto en el servicio público como en el ámbito de la seguridad privada, destacando su preparación académica y su contribución a la protección de la ciudadanía”.

¿Qué impacto tendrá esta nueva conmemoración en Jalisco?

La instauración de esta fecha conmemorativa en Jalisco no se limita a un acto simbólico. Según lo aprobado, el Día Estatal del Licenciado en Seguridad Pública permitirá:

Impulsar incentivos

Fomentar la profesionalización

Generar mejores condiciones de reconocimiento para quienes ejercen esta labor

Motivar a nuevas generaciones a considerar esta carrera como una opción viable.

Este nuevo día se suma a otras fechas relevantes dentro del ámbito de la seguridad, como el Día del Policía, celebrado el 2 de enero.

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