Es oficial en Aguascalientes: habrá hasta 14 años de cárcel a quien cometa este delito en máquinas tragamonedas

Durante la séptima sesión ordinaria del Congreso de Aguascalientes, la LXVI Legislatura aprobó una serie de reformas en distintos ámbitos clave como derechos humanos, educación, seguridad y justicia. Sin embargo, uno de los cambios más relevantes fue la actualización del Código Penal en materia de corrupción de menores, especialmente vinculada con el uso de máquinas tragamonedas y juegos de azar.

Esta modificación responde a nuevas dinámicas sociales relacionadas con apuestas electrónicas y busca reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes en el estado.

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¿Qué delito en máquinas tragamonedas se castigará con hasta 14 años de cárcel?

El Congreso de Aguascalientes aprobó por unanimidad la reforma a los artículos 116 y 147 del Código Penal, con el objetivo de incorporar nuevas conductas al delito de corrupción de menores. A partir de ahora, se sancionará a quien induzca, incite, facilite, permita o tolere que personas menores de edad o incapaces utilicen máquinas de juegos de azar o dispositivos electrónicos de apuesta con incentivos económicos.

Las sanciones establecidas para el delito de corrupción de menores en Aguascalientes a partir de ahora son severas:

De 6 a 14 años de prisión

Multas de 200 a 500 días

Pago total de la reparación de daños y perjuicios

Congreso de Aguascalientes Todas las fuerzas políticas respaldaron las reformas para proteger a menores de los juegos de apuestas. (Congreso de Aguascalientes)

¿Qué otras sanciones se aplicarán por operar tragamonedas?

Es oficial: tal como comunicó el Congreso de Aguascalientes, además del castigo por corrupción de menores, la reforma también contempla sanciones específicas para quienes instalen u operen máquinas tragamonedas. En estos casos, las personas responsables podrán enfrentar de 3 a 5 años de cárcel.

Este punto refuerza la supervisión sobre establecimientos y actividades relacionadas con juegos de azar, especialmente cuando puedan representar un riesgo para el desarrollo de menores.

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