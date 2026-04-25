Es ley: Aguascalientes aplicará 50% de descuento en transporte público a todas estas mujeres

La medida busca garantizar condiciones de movilidad más accesibles, seguras y equitativas para mujeres embarazadas.

La medida busca garantizar condiciones de movilidad más accesibles, seguras y equitativas para mujeres embarazadas. | Congreso del Estado de Aguascalientes

La Legislatura del Congreso de Aguascalientes aprobó por unanimidad la reforma al artículo 124 de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado. La medida establece un descuento del 50% en el transporte público a un grupo de mujeres.

La medida busca garantizar el derecho a la movilidad a través de tarifas preferenciales.

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¿Qué mujeres tendrán un descuento del 50% en el transporte público de Aguascalientes?

Tras la aprobación legislativa, las mujeres embarazadas tendrán un descuento del 50 por ciento en la tarifa del transporte público colectivo urbano y foráneo de Aguascalientes.

La medida busca facilitar el acceso oportuno a servicios de salud, trabajo y actividades cotidianas a las mujeres y reducir las barreras económicas a las que muchas embarazadas se enfrentan durante el periodo de gestación.

Cómo acceder al beneficio del 50% de descuento en transporte para embarazadas

Las usuarias del transporte público en Aguascalientes podrán acceder al descuento del 50 por ciento acreditando su condición. Para ello, deberán presentar una constancia expedida por instituciones públicas del sector salud en la que se indique el periodo de gestación correspondiente.

Además, los taxis ofrecerán un viaje gratuito al mes a mujeres embarazadas y otros grupos vulnerables como adultos mayores, personas con discapacidad, y mujeres y jóvenes en situación de riesgo. La acción se realiza mediante convenios que para tal efecto se suscriban conforme a los lineamientos que emita el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Conforme a lo comunicado por el Congreso, también se aprobó que el beneficio de tarifa preferencial para mujeres embarazadas en Aguascalientes entre en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

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