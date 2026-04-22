Confirmado en Aguascalientes: todas estas placas tienen hasta el 30 de abril para realizar la verificación vehicular

Solo algunas placas deben verificar antes del 30 de abril.

Solo algunas placas deben verificar antes del 30 de abril. | ADN y Canva Pro

Si tu auto circula por las calles de Aguascalientes, hay una fecha que no puedes ignorar. El Sistema de Verificación Vehicular del estado —a cargo de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua— marca un plazo que vence muy pronto.

Realizar la verificación vehicular no es opcional: aplica para todos los vehículos automotores que transiten por la vía pública. Y si tu placa entra en la categoría que ya confirmaron las autoridades, tienes hasta el 30 de abril para cumplir.

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¿Cuáles son las placas que deben verificar antes del 30 de abril?

Las placas en Aguascalientes cuyo último dígito sea 3 entran en el periodo de verificación anual vigente. El plazo oficial cierra el 30 de abril de 2026, sin excepción.

Para la verificación semestral, el estado contempla dos grupos adicionales. Las placas terminadas en 7 y 8 también forman parte del calendario activo y deben cumplir dentro del mismo ciclo.

Aguascalientes cuenta con 30 verificentros distribuidos en el estado. El programa controla la emisión de gases contaminantes que genera el motor de combustión, y tu vehículo debe pasar la inspección una vez al año.

Placas en Aguascalientes Las placas en Aguascalientes que deben verificar antes del 30 de abril. (SIMUVE)

Paso a paso para realizar la verificación vehicular en Aguascalientes

Antes de acudir al verificentro, consulta el calendario de verificación 2026 para confirmar tu plazo de aprobación. Llega con la documentación completa: sin ella, el trámite no procede.

Estos son los documentos que debes presentar:

Identificación oficial vigente

Tarjeta de circulación o constancia de alta vehicular (para autos nuevos)

Holograma anterior

Último certificado de aprobación sin alteraciones

Vehículos nuevos: copia de factura o carta factura

Vehículos de segunda mano: factura endosada o recibo de compraventa

En cambio de placas: solicitud de baja y constancia de alta vehicular

Ya en el verificentro, un técnico especialista revisa los humos del tubo de escape y el estado general del motor. El resultado del análisis determina si tu vehículo está dentro de los niveles permitidos o no.

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