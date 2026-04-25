Aguascalientes: estas personas ya pueden solicitar la Tarjeta YoVoy desde abril y el beneficio es único

Solo ciertos ciudadanos acceden a la Tarjeta YoVoy en Aguascalientes. | Coordinación General de Movilidad de Aguascalientes | Facebook

Un beneficio de transporte llega en 2025 para ciertos ciudadanos de Aguascalientes. La Tarjeta YoVoy abre inscripciones este abril para quienes cumplan un perfil muy específico, y el proceso no tiene costo alguno.

Quienes califiquen podrán acceder a descuentos en todas las rutas de camiones urbanos del estado durante todo el año. Las personas que ya pueden solicitar este beneficio desde ahora son un grupo concreto que aún no todos conocen.

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¿Quiénes acceden a la Tarjeta YoVoy 2026 en Aguascalientes?

La Coordinación General de Movilidad confirmó que la Tarjeta YoVoy está dirigida a adultos mayores y personas con discapacidad que vivan en el estado de Aguascalientes. El trámite aplica tanto para nuevos solicitantes como para quienes necesiten reactivar su tarjeta.

El descuento garantizado es del 50 por ciento en todas las rutas de camiones urbanos de Aguascalientes. Este beneficio rige durante todo 2025 sin excepción ni costo adicional para el beneficiario.

La tarjeta tiene un detalle clave: su uso es estrictamente personal y no puede cederse a ninguna otra persona. Esto asegura que el beneficio llegue directamente a quien lo necesita.

Documentos que deben presentar los adultos mayores

La Coordinación de Movilidad exige una serie de papeles específicos para completar el trámite. Todos los documentos se presentan en original y copia el día de la solicitud.

Identificación oficial

CURP

Acta de nacimiento

Credencial del INAPAM

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)

Comprobante de pago ante la Secretaría de Finanzas

Quienes ya cuenten con estos documentos pueden iniciar el proceso sin demora. La gratuidad del trámite elimina cualquier barrera económica para acceder al descuento.

Documentos que deben presentar las personas con discapacidad

El trámite para personas con discapacidad sigue una lista similar pero con una diferencia clave en la credencial requerida. Todos los papeles también se entregan en original y copia.

Identificación oficial

CURP

Acta de nacimiento

Credencial del DIF Aguascalientes

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)

Comprobante de pago ante la Secretaría de Finanzas

Reunir esta documentación con anticipación acelera el proceso de inscripción. La Tarjeta YoVoy representa un ahorro real y sostenido para uno de los sectores más vulnerables del estado.

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