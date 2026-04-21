Confirmado en Aguascalientes: anuncian cambios de horarios en estas rutas por la Feria Nacional de San Marcos

Aguascalientes extiende el horario de cinco rutas por la Feria Nacional de San Marcos.

Aguascalientes extiende el horario de cinco rutas por la Feria Nacional de San Marcos. | Facebook Coordinación General de Movilidad de Aguascalientes

La Coordinación General de Movilidad (CMOV) de Aguascalientes confirmó la ampliación del horario de servicio en rutas estratégicas y la activación del “Circuito Sanmarqueño” para garantizar el traslado de millones de visitantes durante Feria Nacional de San Marcos.

Esta medida, vigente del 17 de abril al 10 de mayo de 2026, busca mitigar la congestión vial en el perímetro ferial mediante salidas programadas hasta la medianoche. Según el titular de la CMOV, Ricardo Serrano Rangel, la estrategia se complementa con el programa “Taxi Seguro” y la emisión de una tarjeta YoVoy edición especial, asegurando la movilidad de turistas y locales hacia sus domicilios u hoteles de manera más eficiente y segura.

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¿Cuáles son las rutas nocturnas de camiones que funcionarán hasta la medianoche por la Feria Nacional de San Marcos?

La Coordinación General de Movilidad de Aguascalientes habilitó cinco rutas nocturnas específicas que operarán con horarios extendidos para facilitar el desalojo del área de conciertos y la zona de antros.

Detalles de las rutas extendidas:

Rutas nocturn a s: 20N, 20S (Primer Anillo), 40N, 40S (Segundo Anillo) y la Ruta 41.

a 20N, 20S (Primer Anillo), 40N, 40S (Segundo Anillo) y la Ruta 41. Horario de cierre: Servicio disponible hasta las 00:30 horas .

Servicio disponible hasta las . Punto de salida: Terminal YoVoy Barberena con despachos programados a las 00:00 horas.

Terminal con despachos programados a las 00:00 horas. Ruta 49: También extenderá su operación por la Avenida López Mateos para conectar con el centro y el oriente.

¿Cómo funciona el Circuito Sanmarqueño en Aguascalientes y cuál es su costo?

El DIF Estatal, encabezado por Aurora Jiménez Esquivel, puso en marcha el Circuito Sanmarqueño, un servicio de transporte diseñado exclusivamente para conectar los dos puntos de mayor afluencia de la feria.

Especificaciones del servicio:

Trayecto: Traslado directo entre la Isla San Marcos y el Foro de las Estrellas Nissan (Primer Anillo y Bulevar San Marcos).

Traslado directo entre la y el (Primer Anillo y Bulevar San Marcos). Costo: 15 pesos (incluye viaje redondo de ida y vuelta).

15 pesos (incluye viaje redondo de ida y vuelta). Capacidad: 12 camiones destinados específicamente a este circuito.

12 camiones destinados específicamente a este circuito. Horario: Operación continua de 10:00 a 22:00 horas durante todo el periodo ferial de 2026.

¿Dónde se ubican los módulos de Taxi Seguro y cuáles son sus tarifas durante la Feria Nacional de San Marcos?

Para quienes prefieren transporte privado, la Coordinación de Movilidad instaló siete módulos de Taxi Seguro, donde el registro del traslado y el uso de tarifas preestablecidas son obligatorios para garantizar la integridad del usuario.

Ubicación de módulos Taxi Seguro:

Isla San Marcos (Antiguo Lienzo Charro). Esquina de Nieto y Eduardo J. Correa. Esquina de Nieto y Pedro de Alba. Cruce de Primer Anillo y Bulevar San Marcos. Templo de San Marcos (Calle Monroy). Zona de antros (Calle Laureles).

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