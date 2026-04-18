Adiós a estacionar en cualquier lugar: Jalisco prepara multas para todos los conductores que infrinjan la norma

Los conductores jaliscienses reciben una advertencia directa de las autoridades estatales. Quienes acostumbran dejar su vehículo donde sea, sin importar si infringen la norma vial, ahora enfrentan consecuencias económicas reales respaldadas por una ley ya vigente en el estado.

La medida no es nueva, pero sí cobra fuerza. Estacionar en cualquier lugar sin revisar el entorno puede traducirse en una sanción que golpea directo al bolsillo. Los conductores de Jalisco deben conocer exactamente qué prohíbe la norma antes de apagar el motor.

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La multa que supera los $1,700 pesos para quienes estacionan en cualquier lugar en Jalisco

El artículo 362, fracción VII de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y del Transporte del Estado de Jalisco es el fundamento legal de estas sanciones. La disposición apunta directamente a quienes obstruyan una cochera o estacionamiento exclusivo con su vehículo, sin importar el tiempo que permanezcan ahí bloqueando el acceso.

Jalisco prepara multas de entre 10 y 15 UMA para los infractores que violen esta disposición. Cada Unidad de Medida y Actualización equivale a 117.31 pesos, un valor oficial que convierte cualquier descuido al estacionar en un gasto significativo e inevitable para el conductor sancionado.

En términos concretos, la sanción mínima ronda los 1,173 pesos y la máxima supera los 1,759 pesos. Bloquear el acceso de otro conductor frente a su cochera o espacio exclusivo ya tiene un precio oficial y aplicable de inmediato en todo el estado de Jalisco.

De cuánto es la multa por estacionar tu auto en la banqueta La obstrucción de la cochera conlleva multa de miles de pesos en Jalisco. (@LuisVid76017369/X)

Lo que deben saber todos los conductores antes de estacionar

La ley no distingue minutos ni horas: obstruir una cochera o acceso exclusivo es suficiente para recibir la multa completa. Cualquier conductor que infrinja la norma queda expuesto a este cobro sin excepción, sin importar si fue un descuido momentáneo o una decisión deliberada frente a un acceso privado claramente señalado.

El respaldo legal ya existe y opera de forma activa. No se requiere nueva legislación para aplicar la sanción: el artículo 362 es la herramienta vigente con la que las autoridades jaliscienses pueden actuar de inmediato contra quienes estacionen en cualquier lugar que obstruya el libre acceso de otros propietarios o usuarios con derecho.

La recomendación es directa: verifica siempre que el lugar donde dejas tu auto no bloquee accesos privados. Una mala decisión al estacionar en cualquier lugar puede costar casi dos mil pesos, una cifra que ningún conductor en Jalisco debería pagar por algo tan fácil de evitar con atención básica.