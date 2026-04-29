Estos Pueblos Mágicos de Hidalgo y Edomex se disputan uno de los Premios Lo Mejor de México 2026

Crece la expectativa por los premios Lo mejor de México 2026. Este año, diferentes Pueblos Mágicos de Hidalgo y el Estado de México (Edomex), entre otros estados, compiten en 13 categorías que destacan los paisajes naturales, las playas, la gastronomía y otras cualidades de estos destinos mexicanos.

Entre las categorías se encuentra el premio al “Mejor Pueblo Mágico para vivir una experiencia de aventura en la naturaleza”, que en 2026 cuenta con destinos de Puebla, Hidalgo y Edomex entre sus nominados.

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¿Cuáles son los Pueblos Mágicos de Hidalgo y Edomex nominados a Lo mejor de México 2026?

Tres destinos del centro del país se medirán este miércoles en la ceremonia de los Premios Lo Mejor de México 2026. Los Pueblos Mágicos nominados en la categoría Mejor Pueblo Mágico para vivir una experiencia de aventura en la naturaleza, son:

Cuetzalan, Puebla

Valle de Bravo, Estado De México

Mineral Del Chico, Hidalgo

La nominación en esta categoría representa un reconocimiento en sí mismo, ya que “Lo Mejor de México” es considerado “el máximo reconocimiento a los más destacados destinos y experiencias turísticas a nivel nacional”.

¿Cuándo se anunciarán los ganadores?

Los ganadores de cada categoría serán revelados el 29 de abril a las 6:00 p.m. durante la ceremonia de entrega de los Premios Lo Mejor de México 2026. El evento se realizará en el marco del Tianguis Turístico de México Acapulco 2026, que reúne a los principales actores del sector turístico nacional e internacional.

En esta jornada, uno de los Pueblos Mágicos de Puebla, Edomex o Hidalgo recibirá el reconocimiento.

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