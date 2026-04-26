Ni Guanajuato ni Querétaro: Puebla emitirá más de 40 mil nuevas placas por este motivo

Las nuevas placas de Puebla llegan con un diseño distinto y un propósito mayor al habitual

Las nuevas placas de Puebla llegan con un diseño distinto y un propósito mayor al habitual | Gobierno de Puebla | @gobiernodepuebla | Instagram

El estado de Puebla protagoniza una iniciativa vehicular que pocos anticipaban. El gobernador Alejandro Armenta encabezó la presentación oficial de un programa que emitirá más de 40 mil nuevas placas y que conecta directamente con un evento de escala global.

No se trata de un cambio administrativo ordinario ni de una renovación por vencimiento. Este motivo tiene nombre propio, fecha en el calendario y millones de ojos del mundo puestos en México: el Mundial 2026.

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¿Cómo son las placas del Mundial 2026 en Puebla?

El Mundial de la FIFA 2026 es la razón detrás de todo: Puebla lanza placas vehiculares conmemorativas para celebrar que México será país anfitrión. La secretaria de Finanzas, Daniela Pérez Calderón, presentó los dos diseños oficiales en conferencia de prensa.

Las placas integran elementos gráficos del torneo y símbolos de identidad nacional que las distinguen de cualquier placa convencional. Cada diseño lleva logotipos oficiales del campeonato y elementos de seguridad contra falsificación.

El detalle que más llama la atención es su figura central: un ajolote rosa con balón de futbol. El desglose completo del diseño incluye:

Color verde — 20 mil juegos disponibles

— 20 mil juegos disponibles Color rojo — 20 mil juegos disponibles

— 20 mil juegos disponibles Ajolote rosa con balón como imagen principal

Logotipos oficiales del Mundial 2026 e instituciones gubernamentales

Elementos de seguridad antifalsificación

La adquisición es completamente voluntaria: estas placas no sustituyen de forma obligatoria a las actuales. Cada vehículo que las porte funciona como un “embajador itinerante” del estado ante visitantes nacionales y extranjeros.

¿Cuánto cuestan las placas conmemorativas del Mundial?

El costo total es de 2,150 pesos, distribuidos en tres conceptos claros que el automovilista de Puebla debe considerar antes de tramitarlas. La secretaria Pérez Calderón detalló el desglose oficial ante los medios.

El programa aplica tanto para canje de placas existentes como para emplacamiento de vehículos nuevos o usados. Los tres rubros del pago son:

1,275 pesos por las láminas conmemorativas

por las láminas conmemorativas 700 pesos por la tarjeta de circulación

por la tarjeta de circulación 175 pesos por la baja de placas anteriores

Esta iniciativa se alinea con la estrategia federal de la presidenta Claudia Sheinbaum para impulsar el turismo y la proyección global de Puebla durante el evento mundialista. El gobierno estatal busca posicionarse como referente cultural y gastronómico ante los visitantes del torneo.

¿Cuándo y dónde tramitar las placas?

A partir del 28 de abril, los propietarios de automóviles particulares pueden iniciar el trámite en cualquier oficina recaudadora del estado. También están disponibles los Centros Integrales de Servicios (CIS) y módulos autorizados en toda la entidad.

Un requisito indispensable: el automovilista debe tener al corriente sus pagos de control vehicular y verificación para que el registro tenga validez oficial. Sin ese requisito cubierto, el trámite no procede.

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