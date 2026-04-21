Confirmado en Hidalgo: estas placas ya tienen que verificar desde abril y el tiempo ya está corriendo

Desde este mes, un grupo de vehículos en Hidalgo tiene que verificar sin falta.

Desde este mes, un grupo de vehículos en Hidalgo tiene que verificar sin falta. | Getty Images

Una nueva obligación vehicular arranca este mes en Hidalgo y hay conductores que no pueden ignorarla. El calendario oficial de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del estado (Semarnath) ya tiene fecha activa, y quienes no cumplan desde abril se quedan fuera del reglamento.

El trámite existe para garantizar que los autos cumplan con los estándares de emisión de gases contaminantes. Además, en este 2026 hay una ventaja económica que muchos desconocen y que el tiempo ya está corriendo para aprovechar.

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¿Qué placas en Hidalgo tienen que verificar en abril?

Según el calendario oficial de la Semarnat Hidalgo, este mes les toca a los vehículos con engomado color verde. Específicamente, aplica para quienes tengan terminación de placa 1 o 2.

Si tu auto entra en esa categoría, el trámite es de carácter obligatorio en el estado. No es opcional ni postergable sin consecuencias para la circulación legal del vehículo.

La buena noticia es que en 2026 continúa el subsidio a la verificación vehicular en Hidalgo. El descuento llega hasta el 50% sobre el costo base del trámite, según la Semarnath.

Pago de refrendo en Hidalgo Fecha límite para quienes tengan que hacer la verificación este mes. (FB: Portal Contrapuntos)

Precios y horarios de la verificación en Hidalgo 2026

El costo varía según el holograma que corresponda a tu vehículo. Estas son las cuotas oficiales vigentes:

Holograma 00: $1,371 pesos

$1,371 pesos Holograma 0: $686 pesos

$686 pesos Holograma 1 y 2: $476 pesos

$476 pesos Exento: $266 pesos

Los Centros de Verificación atienden de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas. Los sábados, el horario es de 9:00 a 14:00 horas.

Revisa tu engomado antes de ir, ya que el holograma define el precio que pagarás en ventanilla. Llegar sin esa información puede retrasar tu trámite innecesariamente.

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