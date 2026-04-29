Es ley en Jalisco y pocos lo saben: la estricta medida sobre ruidos y mascotas en tu edificio

En Jalisco, el respeto mutuo en edificios y zonas habitacionales no es solo una norma social: también es una obligación legal. El Código Civil del Estado, en su Título Decimotercero sobre los derechos y obligaciones de la vecindad, establece disposiciones claras que muchas personas desconocen, especialmente en lo que respecta al ruido y la tenencia de mascotas.

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¿Qué dice la ley en Jalisco sobre el ruido en edificios?

El artículo 1229 del Código Civil del Estado de Jalisco establece que en zonas habitacionales y edificios de vivienda múltiple debe respetarse íntegramente el derecho de los vecinos a la paz y la tranquilidad. Esto implica que no está permitido operar aparatos de sonido o receptores de imágenes a volúmenes elevados cuando estos puedan ser escuchados fuera del espacio en el que se encuentran.

En otras palabras, no se trata solo de evitar molestias evidentes, sino de garantizar que el ruido no traspase los límites del domicilio. La norma es clara: cualquier sonido que altere la tranquilidad del entorno puede ser considerado una infracción en Jalisco.

¿Se pueden tener mascotas sin restricciones?

La misma disposición también aborda un tema sensible: la convivencia con mascotas. Según el artículo 1229, no se pueden tener en estas zonas animales que, aun siendo domésticos, generen molestias o temor entre los vecinos.

Si bien la ley no prohíbe tener mascotas, sí establece un límite claro: si el comportamiento del animal afecta la tranquilidad o seguridad de otros residentes, el propietario podría estar incumpliendo la normativa.

Según el Código Civil, no se pueden tener mascotas que generen molestia a los vecinos. (Getty Images)

¿Qué consecuencias enfrentan quienes no cumplen?

El incumplimiento de estas disposiciones de Jalisco no queda solo en una advertencia. Los infractores no solo pueden enfrentar sanciones dentro del régimen condominal, sino que además son responsables directos de indemnizar a los vecinos afectados por los daños y perjuicios ocasionados.

Estas medidas estrictas refuerzan la importancia de mantener una convivencia respetuosa, ya que las consecuencias pueden escalar desde conflictos vecinales hasta responsabilidades económicas.

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