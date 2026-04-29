El Pueblo Mágico de Guanajuato candidato a ganar el premio al “Mejor festival cultural contemporáneo” de todo México

La octava edición de los premios “Lo Mejor de México” está por llegar a su fin luego de que se eligieran los Pueblos Mágicos más destacados. Este reconocimiento, considerado el máximo de su tipo a nivel nacional, evalúa destinos de Guanajuato y otros estados en diferentes categorías.

En 2026, una de esas categorías es “Mejor festival cultural contemporáneo” y un evento de la ciudad de Guanajuato está entre los finalistas.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Cuál es el Pueblo Mágico de Guanajuato nominado por su festival?

Los viajeros eligieron sus destinos y preferencias y tres Pueblos Mágicos quedaron entre los finalistas en la categoría “Mejor festival cultural contemporáneo”.

Uno de los eventos destacados se realiza en Guanajuato. Se trata del Festival Internacional Cervantino, un evento anual reconocido como “la actividad artística y cultural más importante de México y de América Latina”, según se lee en el sitio web de la Secretaría de Cultura de México.

A nivel mundial, el Cervantino se posiciona como uno de los cuatro festivales de arte más importantes del mundo, al aunar música, ópera, teatro, danza, artes plásticas, literatura y medios audiovisuales, además de actividades, foros de discusión y espectáculos.

✨ ¡La fiesta del espíritu está nominada! 🎭 Vota por el Festival Internacional Cervantino en los premios Lo Mejor de México 2026. 🏆🇲🇽 Participamos en la categoría de ❞Mejor Festival Cultural Contemporáneo.❞



Demostremos por qué Guanajuato tiene uno de los mejores festivales… pic.twitter.com/PDi9SpZRxL — Guanajuato México (@guanajuato) April 3, 2026

¿Qué otros Pueblos Mágicos están nominados a Mejor festival cultural contemporáneo en 2026?

Según se lee en el sitio web oficial de “Lo mejor de México”, además de este evento de Guanajuato, otras dos celebraciones están nominadas en la categoría:

Festival de Calaveras , de Aguascalientes

, de Aguascalientes Festival Primavera Surreal, de San Luis Potosí

¿Cuándo se conocerán a los ganadores del Premio?

Los ganadores de todas las categorías se conocerán el 29 de abril a las 18:00 horas durante la Gala de Premios a lo mejor del turismo nacional. La ceremonia se realizará en el marco del Tianguis Turístico de México Acapulco 2026.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.