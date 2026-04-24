Requisitos y cómo aplicar para la vacante como gerente de gasolinera

Requisitos y cómo aplicar para la vacante como gerente de gasolinera | Getty Images

Si estás buscando un nuevo trabajo y solo estudiaste hasta la preparatoria, esta es tu oportunidad pues en el Portal del Empleo se publicó una vacante como gerente de estación en Go Mart, aquí te decimos cómo puedes aplicar.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Requisitos y sueldo de la vacante

Para poder aplicar a la vacante es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Preparatoria

Contar con vehículo, ya sea moto o auto

Experiencia como encargado en Giro Ferretero, Tlapalerías, Refaccionarias y Gaseras LP

Es necesario contar con experiencia en manejo de personal

El perfil es 90% operativo y 10% administrativo, destacando que no se aceptan personas que hayan trabajado en gasolineras.





¿Cómo aplicar a la vacante?

El puesto es para trabajar en Go Mart con un horario de tiempo completo en Cancún, Quintana Roo, y si estás interesado en aplicar solo debes ingresar al siguiente enlace y contar con una cuenta en el Portal del Empleo y seleccionar la opción de Postular.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.