Confirmado en Edomex: extienden subsidio de 100% en Tenencia y Refrendo Anual para todos estos conductores

Solo ciertos conductores de Edomex acceden al subsidio total en Tenencia y Refrendo Anual 2026 | Imagen Ilustrativa

El Estado de México oficializó una extensión de beneficios fiscales para un grupo específico de conductores del transporte público. La medida contempla subsidio del 100% en Tenencia y Refrendo Anual, pero no aplica para todos: hay condiciones claras que determinan quién accede.

El acuerdo aparece publicado en la Gaceta del Gobierno desde el 21 de abril de 2026. Quienes califiquen tienen fecha límite para tramitarlo y el gobierno advierte que no habrá prórroga una vez vencido el plazo.

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¿Quiénes son los conductores beneficiados por el subsidio en Edomex?

Los concesionarios y permisionarios del transporte público de pasajeros son los únicos beneficiarios de esta extensión. El acuerdo no cubre vehículos particulares ni otro tipo de unidades fuera del servicio colectivo en la entidad.

Para acceder al subsidio total en Refrendo Anual 2024 y ejercicios anteriores, los propietarios deben tener cubiertos los pagos fiscales 2025 y 2026. Sin ese requisito previo, el beneficio no aplica.

El impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos 2026 también queda en cero, pero solo para quienes no registren adeudos anteriores y estén al corriente en el refrendo del año en curso.

Condiciones, condonaciones y fecha límite para tramitar

El secretario de Movilidad, Juan Hugo de la Rosa, confirmó además la condonación del 100% de accesorios y actualizaciones generadas desde el 7 de abril de 2026 por falta de pago. Este beneficio adicional cubre tanto Tenencia como Refrendo Anual.

Todos los trámites y pagos de derechos correspondientes deben completarse a más tardar el 18 de diciembre de 2026. Las autoridades advierten que no se contempla ninguna extensión adicional al periodo vigente.

La medida da continuidad a un acuerdo previo del 19 de diciembre de 2025 y forma parte de una estrategia para reducir rezagos administrativos y regularizar el parque vehicular del transporte público mexiquense.

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