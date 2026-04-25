Ni Jalisco ni Edomex: Guanajuato presume programa de salud escolar con cobertura total en primarias

El estado de Guanajuato logró el 100% de cobertura en escuelas visitadas dentro del programa federal “Vive Saludable, Vive Feliz”, una estrategia de salud escolar enfocada en mejorar la salud integral de niñas y niños en educación primaria mediante prevención, monitoreo médico y promoción de hábitos saludables.

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¿Cuáles son los avances del programa de salud escolar en Guanajuato?

Desde su implementación en abril de 2025, el programa ha intervenido en más de 34 mil escuelas de Guanajuato, donde brigadas médicas y educativas han evaluado a más de 440 mil estudiantes.

La estrategia incluye acciones como:

Medición de peso y talla

Revisiones de salud visual

Evaluaciones de salud bucal

Prevención y promoción de estilos de vida saludables

Toda la información se integra en un expediente digital de salud, lo que permite dar seguimiento puntual a la evolución de cada alumno a lo largo del tiempo.

¿Cómo ha avanzado la estrategia de salud escolar a nivel nacional?

A nivel nacional, la estrategia “Vive Saludable, Vive Feliz” ha valorado a casi 10 millones de estudiantes, lo que representa un 88.5% de la matrícula escolar de México, y se han visitado alrededor de 80 mil escuelas.

Mario Delgado, secretario de Educación Pública, celebró el logro y aseguró que esto ha sido posible gracias a la coordinación entre brigadistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), personal de salud y autoridades educativas. “Tenemos el expediente digital de salud de millones de niños y niñas que se actualizará año con año para observar su evolución en peso, talla y condiciones de salud”, detalló el funcionario.

¿Qué ha revelado el programa de salud escolar?

Conforme a los datos preliminares de esta estrategia llevada adelante en Guanajuato y otros estados mexicanos, existen retos importantes referidos a la salud infantil:

4 de cada 10 niños tienen sobrepeso u obesidad.

u obesidad. 1 de cada 10 tiene bajo peso .

. 4 de cada 10 muestran problemas de agudeza visual .

. 6 de cada 10 estudiantes tienen caries.

El programa contempla atención gratuita y canalización a servicios médicos para atender a los principales retos de salud en los estudiantes. Además, se han enviado a los hogares más de 8 millones de reportes individuales con un informe sobre el estado de salud y recomendaciones específicas para cada estudiante.

De esta manera, Guanajuato se suma a Aguascalientes, Chiapas, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Veracruz e Hidalgo, las entidades que ya concluyeron las visitas escolares dentro del programa de salud integral.

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