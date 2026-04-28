Es oficial en Puebla: llegará el servicio de agua potable a esta zona del estado

La insistencia de las y los vecinos de Ampliación Santa Catarina fue clave para obtener este servicio básico.

La insistencia de las y los vecinos de Ampliación Santa Catarina fue clave para obtener este servicio básico. | Getty Images

Más de 200 familias de la colonia Ampliación Santa Catarina, en la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacán, al sur de la ciudad de Puebla, finalmente contarán con acceso a agua potable, luego de diversas gestiones realizadas ante autoridades y organismos responsables del servicio.

El avance se concretó tras la intervención del diputado José Luis Figueroa Cortés, quien impulsó el seguimiento de la solicitud vecinal.

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¿Cómo se logró llevar agua potable a esta colonia?

De acuerdo con informes oficiales, el proyecto fue posible gracias a la insistencia de las y los habitantes, quienes durante meses buscaron que se atendiera la falta de infraestructura básica en la zona.

Esta demanda fue canalizada y gestionada ante la empresa Agua de Puebla para Todos.

agua-abasto-deficit-notimex.jpg_114089499.jpeg El crecimiento urbano en San Francisco Totimehuacán acrecentó la necesidad de agua potable en la zona de Santa Catarina. (agua.org)

¿Qué autoridades participaron en el proyecto?

En el proceso también intervino el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, organismo encargado de la operación del servicio en la capital.

Además, se destacó la colaboración del equipo técnico de Agua de Puebla y su director, Jordi Bosch, quienes participaron en la ejecución de los trabajos necesarios para habilitar la conexión.

¿Qué impacto tendrá para las familias?

La llegada del servicio representa un cambio importante para las más de 200 familias beneficiadas, ya que podrán contar con acceso directo a agua potable en sus viviendas, dejando atrás la necesidad de recurrir a alternativas como pipas o almacenamiento limitado.

En zonas como San Francisco Totimehuacán, el crecimiento poblacional y urbano ha sido constante en los últimos años, al punto de convertirse en una de las juntas auxiliares más densas y con mayor expansión al sur de la capital. Este crecimiento acelerado, incluso, ha llevado a que habitantes impulsen su reconocimiento como municipio propio, argumentando que la infraestructura actual ya no responde a sus necesidades.

Por lo anterior, la llegada de agua potable a colonias como Ampliación Santa Catarina refleja un problema más amplio en Puebla, donde el acceso a servicios aún no avanza al mismo ritmo que la expansión urbana, especialmente en zonas periféricas.

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