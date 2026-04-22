Es ley y pocos conductores lo saben: Puebla multará a quienes cometan esta infracción al rebasar a otro auto

La multa a conductores en Puebla por quienes cometan esta infracción al rebasar existe desde hace tiempo.

La multa a conductores en Puebla por quienes cometan esta infracción al rebasar existe desde hace tiempo. | Getty Images/Getty Images

Millones de conductores en México repiten todos los días un error de manejo que muy pocos identifican como infracción. En Puebla, quienes cometan esta infracción al rebasar a otro auto enfrentan consecuencias legales reales, respaldadas por el Orden Jurídico Poblano.

La norma existe, tiene número de artículo y ya se aplica. Si manejas en ese estado, lo que haces por inercia en el volante puede costarte más de lo que imaginas.

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Rebasar a otro auto en Puebla te va a costar más de 1,000 pesos

La multa a conductores en Puebla aplica de forma específica: el Artículo 25, fracción XII del Orden Jurídico Poblano prohíbe rebasar por la derecha a un vehículo que circule en el mismo sentido. La sanción va de 8 a 10 UMA, equivalente a entre $938.48 y $1,173.10 pesos.

El monto no es menor. Para muchos conductores, esa cifra supera el gasto semanal en gasolina, y la infracción se comete en segundos, sin advertencia previa de ninguna autoridad.

La ley sí contempla una excepción puntual. Si el vehículo de adelante reduce su velocidad para girar a la izquierda, el rebase por la derecha deja de ser infracción. Fuera de ese caso, la prohibición aplica sin margen.

Límite de velocidad en Edomex Rebasar por la derecha conlleva una multa de más de 1,000 pesos (Getty Images)

Lo que dice la ley y cómo afecta a los conductores poblanos

Rebasar a otro auto por la derecha es una maniobra que el reglamento de Puebla cataloga como conducta sancionable, no como simple imprudencia. El artículo 25 es claro: la vía correcta para rebasar es siempre por la izquierda, salvo la excepción ya descrita.

Muchos conductores desconocen esta distinción porque el rebase por la derecha forma parte del tráfico cotidiano en avenidas de varios carriles. Sin embargo, la ignorancia de la norma no exime de la multa ante una autoridad vial.

Conocer quiénes cometen esta infracción y bajo qué condiciones exactas aplica la sanción puede marcar la diferencia entre circular con seguridad jurídica o enfrentar una multa de hasta $1,173.10 pesos. La norma ya es vigente: solo falta que los conductores la conozcan.

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