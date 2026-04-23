Adiós a este problema en los trámites de Puebla: el Registro Civil toma una medida que cambia por completo el sistema en el estado

El Gobierno de Puebla confirmó que los trámites del Registro Civil pasaron de hasta cuatro horas de espera a menos de 60 minutos. Un cambio que transforma la experiencia de miles de familias que necesitan documentos oficiales para inscribir a sus hijos en la escuela, abrir una cuenta bancaria o realizar cualquier gestión que exija identificación oficial.

La medida no es casualidad.

Bajo la administración del gobernador Alejandro Armenta Mier, la Dirección General del Registro del Estado Civil de las Personas, con Nora Esquitín de la Madrid al frente, apostó por una estrategia de supervisión operativa. El objetivo: checar que cada oficina cumpla con los estándares de atención y que ningún ciudadano pierda media jornada haciendo fila.

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¿Cómo logró Puebla cortar los tiempos de espera en el Registro Civil?

La clave estuvo en la acción directa. La Subdirección de Coordinación, liderada por Lizbeth Ramírez Castillo, realizó visitas constantes a juzgados y mesas receptoras en distintas regiones del estado. No se trató de revisar papeles desde una oficina, sino de estar en terreno, observando cómo se trabaja día a día y escuchando las quejas de primera mano.

Estas visitas de verificación permitieron:

Realizar al menos 11 recorridos de supervisión en zonas clave del estado, desde la capital hasta comunidades de la Sierra Norte

en zonas clave del estado, desde la capital hasta comunidades de la Atender dudas ciudadanas en el momento, sin burocracia intermedia ni “te mando al área correspondiente”

Detectar cuellos de botella en los procesos y corregirlos sobre la marcha, ajustando horarios y redistribuyendo personal

Prevenir el uso indebido de actas o formatos oficiales, reforzando la confianza en los documentos que respaldan tu identidad

El resultado habla por sí solo: menos filas, menos estrés y más certeza jurídica para la población.

Puebla refuerza supervisión para evitar irregularidades en actas

Más allá de la rapidez, el gobierno estatal busca blindar la transparencia del servicio. Cada visita de verificación no solo mide tiempos, sino que revisa que el personal aplique la normatividad correctamente y que los ciudadanos reciban un trato digno, sin privilegios ni trabas innecesarias.

Para el usuario promedio, esto significa algo concreto: ya no tiene que “tirar el día” esperando un documento. Puede planear su jornada con mayor certidumbre, algo que se agradece en una entidad donde el tiempo es dinero y cada hora cuenta para el trabajo o el cuidado de la familia.

La estrategia forma parte de un plan integral para modernizar los servicios públicos en Puebla. Personal capacitado, procesos ágiles y control interno son los pilares que sostienen el cambio, con la mira puesta en que la eficiencia no sea un lujo, sino la norma.

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