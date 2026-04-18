¿Habrá corte de agua por temporada de calor? Así están los niveles de almacenamiento del Sistema Cutzamala

Comenzó la primavera 2026 y el incremento de las temperauras ya se siente en la mayor parte del país, por lo que habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) se preguntan cómo está actualmente el nivel de almacenamiento del Sistema Cutzamala.

Recordemos que el suministro de agua del Sistema Cutzamala se reduce o corta temporalmente durante la época de calor (estiaje) debido a los bajos niveles en sus presas. La Conagua implementa estas medidas preventivas para racionar el agua ante la falta de lluvias y la alta evaporación, afectando a la CDMX y Edomex.

A continuación te presentamos los datos más recientes que da a conocer el gobierno federal.

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Almacenamiento en el Sistema Cutzamala abril 2026

De acuerdo con el reporte más reciente de la Conagua del 5 de abril de 2026, los porcentajes de almacenamiento quedan de la siguiente manera:

En la presa Villa Victoria el porcentaje de almacenamiento es de 76.26%

En la presa de Valle de Bravo el porcentaje de almacenamiento es de 83%

En la presa El Bosque el porcentaje de almacenamiento es de 64.92%

En total, el almacenamiento es de 76.72%.

Cabe destacar que las presas del Sistema Cutzamala alcanzaron un 96.8% de su capacidad en octubre de 2025, tras una notable recuperación por lluvias. Este sistema provee aproximadamente el 20% del agua al Valle de México, garantizando el suministro para los próximos dos años tras superar niveles críticos.

¿Habrá corte de agua por niveles del Sistema Cutzamala?

No. Por ahora las autoridades no han anunciado ningún corte de agua masivo.

¿Qué presas componen al Sistema Cutzamala?

El Sistema Cutzamala está compuesto principalmente por siete presas situadas en Michoacán y el Estado de México, siendo las tres más importantes para el almacenamiento El Bosque, Valle de Bravo y Villa Victoria. El sistema completo incluye también Tuxpan, Colorines, Ixtapan del Oro y Chilesdo, trabajando en conjunto para abastecer a la Zona Metropolitana del Valle de México.

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