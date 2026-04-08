Es oficial: Querétaro prepara nueva Ley de Aguas para garantizar el suministro en sus municipios

La nueva Ley de Aguas en Querétaro propone elevar a rango constitucional el derecho humano al agua, garantizando un mínimo vital de 100 litros diarios por persona. Esta legislación busca transformar la gestión del recurso en el estado, priorizando el beneficio social y la sustentabilidad hídrica por encima de los intereses comerciales o el uso irregular en zonas residenciales.

La reforma impacta directamente a las familias de los 18 municipios de Querétaro, especialmente en comunidades con rezago, al plantear el fin de las concesiones privadas de servicio doméstico y la regulación de tarifas con enfoque social. A través de un proceso de parlamento abierto en demarcaciones como Ezequiel Montes, se integran mecanismos para proteger acuíferos, combatir fugas y crear una Contraloría Social que vigile la transparencia en la distribución del agua.

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¿Qué beneficios ofrece la nueva Ley de Aguas en Querétaro?

La propuesta legislativa pone al agua como un eje de vida y desarrollo, estableciendo un marco jurídico que protege los acuíferos y cuencas de la región. El Congreso del Estado de Querétaro analiza este proyecto con un enfoque de justicia hídrica para comunidades rurales y urbanas.

Sully Mauricio defiende al campo queretano y pide análisis responsable de la nueva Ley General de Aguas

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Puntos clave de la legislación hídrica en Querétaro:

Mínimo vital: Reconocimiento obligatorio de 100 litros diarios de agua por habitante.

Reconocimiento obligatorio de 100 litros diarios de agua por habitante. Fin a privatizaciones: Mecanismos para terminar con concesiones privadas de servicio doméstico.

Mecanismos para terminar con concesiones privadas de servicio doméstico. Contraloría Social: Creación de un organismo ciudadano para vigilar la transparencia en el servicio.

Creación de un organismo ciudadano para vigilar la transparencia en el servicio. Protección ambiental: Regulación estricta para evitar la sobreexplotación de acuíferos queretanos.

¿Cómo participar en las mesas de trabajo de la Ley de Aguas?

La Secretaría de Servicios Parlamentarios y la Comisión de Seguimiento de la Agenda 2030 coordinan los espacios de diálogo en territorio. El objetivo es que las familias, productores y colectivos tengan incidencia real en la redacción final del texto legal.

Pasos para integrar propuestas ciudadanas:

Asistir a la mesa de trabajo en Ezequiel Montes encabezada por Sully Mauricio Sixtos.

a la mesa de trabajo en encabezada por Sully Mauricio Sixtos. Presentar ponencias sobre acceso equitativo, infraestructura y gestión comunitaria.

ponencias sobre acceso equitativo, infraestructura y gestión comunitaria. Verificar que las aportaciones se integren bajo el esquema de parlamento abierto.

que las aportaciones se integren bajo el esquema de parlamento abierto. Fecha Límite: El proceso de dictaminación en comisiones se proyecta para el cierre del periodo legislativo de 2026.

Ley de Aguas se construye en territorio: Sully Mauricio Sixtos encabezará mesa en Ezequiel Montes

* Información enviada de la oficina de la Dip. Sully Yanira Mauricio Sixtos



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¿Qué sanciones contempla la ley en Querétaro por el uso irregular de concesiones?

El Gobierno Federal, a través de la Conagua, ha detectado casos donde concesiones de uso agrícola son desviadas para desarrollos inmobiliarios y campos de polo. La nueva normativa estatal busca homologarse con la Ley General de Aguas federal para endurecer el control estatal sobre los títulos de extracción.

Medidas de control y fiscalización:

Limitar la transmisión de títulos de agua entre particulares. Impedir el cambio de uso de suelo (agrícola a residencial) sin previa autorización técnica. Aplicar la revocación de concesiones a quienes utilicen el recurso para fines distintos a los otorgados. Sanción: Multas económicas severas y clausura definitiva de pozos irregulares.