Es oficial en Puebla: lanzan iniciativa para facilitar la inserción laboral de las mujeres en el estado

La diputada Grace Palomares toma la palabra en el Congreso de Puebla.

La diputada Grace Palomares toma la palabra en el Congreso de Puebla. | Instagram Grace Palomares

La diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez presentó ante el Congreso del Estado de Puebla una iniciativa para crear el Programa para el Primer Empleo de las Mujeres con el propósito de garantizar su inserción en el mercado laboral formal.

Esta reforma a la Ley del Primer Empleo busca revertir la brecha de participación económica en la entidad, donde la actividad femenina es apenas del 47.5% frente al 77.5% de los hombres. La Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo asumirá la responsabilidad de operar este nuevo marco legal, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU para erradicar la discriminación salarial y la falta de experiencia previa.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo funcionará el Programa para el Primer Empleo de las Mujeres en Puebla?

La iniciativa establece que la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo de Puebla debe diseñar mecanismos de vinculación preferente. El objetivo es eliminar las barreras estructurales, como la carga desigual de cuidados y la exigencia de experiencia en el primer acceso al trabajo.

El programa contempla la certificación de competencias y el acompañamiento inicial para las beneficiarias. Además, las empresas que participen mediante convenios de colaboración deberán asegurar entornos laborales libres de violencia y garantizar estrictamente la igualdad salarial.

¿Quiénes son las principales beneficiarias de esta iniciativa de ley en Puebla?

El proyecto de la Diputada Graciela Palomares segmenta la atención para impactar en los sectores con mayor rezago social y económico del estado.

Grupos con atención preferente:

Jefas de familia: Mujeres con dependientes económicos a su cargo.

Mujeres con dependientes económicos a su cargo. Jóvenes egresadas: Estudiantes que terminan su formación académica en 2026 .

Estudiantes que terminan su formación académica en . Mujeres en zonas marginadas: Residentes de municipios con alta vulnerabilidad.

Esta iniciativa busca abrir más oportunidades para las mujeres 👩🏻👩🏽‍🦱 poblanas que desean incorporarse por primera vez al trabajo formal. Impulsa la capacitación, vinculación laboral, acompañamiento y condiciones que garanticen un empleo digno 🌟, con igualdad y sin discriminación. pic.twitter.com/ouBoS7aswo — Grace Palomares (@GracePalomares) April 16, 2026

¿Cuáles son los requisitos y plazos para el Programa del Primer Empleo en Puebla?

Si se da la aprobación por parte del Congreso del Estado de Puebla, la dependencia encargada deberá emitir las reglas de operación para que las poblanas inicien su registro oficial bajo los siguientes requisitos:

Acreditar residencia: Vivir en alguno de los municipios del estado de Puebla .

Vivir en alguno de los municipios del estado de . Documentar perfil: Presentar identificación oficial y comprobante de estudios o competencias.

Presentar identificación oficial y comprobante de estudios o competencias. Verificar vigencia: El programa operará de forma permanente tras su publicación en el Periódico Oficial.

El programa operará de forma permanente tras su publicación en el Periódico Oficial. Fecha Límite operativa: La reglamentación debe publicarse en un plazo máximo de 180 días tras la entrada en vigor del decreto en 2026 .

La reglamentación debe publicarse en un plazo máximo de tras la entrada en vigor del decreto en . Sin costo: El acceso al programa y las capacitaciones son completamente gratuitos.

Trabajar todos los días ✅ por las familias poblanas no es un discurso, es un compromiso que se construye con hechos. pic.twitter.com/zatpo0j3rn — Grace Palomares (@GracePalomares) March 25, 2026

¿Qué compromisos deben cumplir las empresas participantes?

La Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo supervisará que los centros de trabajo cumplan con la normativa para recibir incentivos o participar en la bolsa de trabajo del programa.

Las instituciones privadas y organismos públicos deberán firmar convenios para ampliar las vacantes disponibles. Se establecerán mecanismos de seguimiento para medir no solo la contratación, sino también la permanencia de las mujeres en los puestos de nueva creación, asegurando que el empleo sea sostenible a largo plazo.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.